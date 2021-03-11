全國電絕美電視7折起 限量5折機倒數出清
隨著電視科技智能多元，帶來高清晰即視感，搭配大尺寸螢幕設計，與電視外觀美學有型，讓視聽覺享受度直上頂標。過去電視從主流55吋，激升到65吋、75吋，3C通路全國電（6281）表示，現在大電視價格越來越親民，讓大尺寸電視成為時下的新娛樂家電。
全國電指出，推出「電視」優惠購，全館絕美電視最低7折起，限量指定款電視狂殺五折以下，活動期間，購買指定機種電視滿四萬元以上，再加碼獨送市價14,900元的「Electrolux超級完美管家滾刷版」吸塵器、購買單價四萬元以下指定機種電視，即贈市價4,980元的「SOL紐西蘭羊毛被」，超值美禮專送，怎麼購都划算。各品牌SAMSUNG、SONY、LG、Panasonic和CHIMEI等熱門機型，全數優惠在列享超值享受。
全國電3C達人分享，消費者添購大尺寸電視時，為享受更完整的影視效果，會一併入手SoundBar，直接將客廳晉升影廳；像知名品牌 SONY、SAMSUNG、Panasonic推出的SoundBar，全台門市均有展售且同步推出，購買電視即享SoundBar優惠方案。
現代人購買電視時，習慣考慮使用空間與擺設美學，越來越多的消費者購買電視機時指定加購壁掛架。使用電視壁掛架，節省電視櫃及居家擺設空間，更能調整觀看角度，滿足全家人多角度的觀賞需求，像飯店房間電視那樣，任意伸縮調控上下左右角度，無論是躺著、坐著、趴著，享受影視效果不受拘束。全國電門市均展示壁掛架，讓顧客親自試用，直接賞機感受科技便利性，升級觀影新視界，不妨加購配件一次到位。
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