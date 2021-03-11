佳世達旗下BenQ搶疫情後商機 力拚今年雙位數成長

佳世達（2352）旗下明基電通（BenQ）台灣區總經理楊士良今（11）日表示，看好疫情後遠距上班需求仍在，明基電通也將持續推顯示器、燈具等新產品，力拚今年出貨有兩位數成長。至於上游缺料問題，預料第2季會逐步顯現，明基電通也會努力追貨。

去年9月正式接任台灣區總經理，楊士良今天首度公開露面，也宣示BenQ針對後疫時代在家庭、職人、教育、商用四大場域的產品策略。楊士良表示，目前明基（4116）的主要產品線包括螢幕、投影機、大型液晶顯示器、觸控顯示器、燈具等，產品日漸多元化。BenQ目前占佳世達合併營收約15%左右。

楊士良指出，上游目前確實有缺料問題，預估缺料情形至少將持續到年中，由於第1季大多還有庫存水位，第2季會比較挑戰，因此要努力追貨。在集團資源的應用上，BenQ也透過集團內的拍檔（3097）打入連鎖餐飲市場；藉由聚碩（6112）布局企業用戶市場。

展望今年，楊士良表示，今年整體出貨希望可以達到雙位數成長，其中BenQ在台灣3,000元以上的燈具市場已擁過半市占率，由於現代人不僅看紙本，也長時間看螢幕，加上許多工作場域的照明不足，預料今年燈具仍將有不錯的成長。另外BenQ的觸控顯示器也有不錯的市占，尤其教育領域是觸控顯示器的主力市場，看好智慧教室的商機將會繼續增溫。

BenQ分析，後疫情時代人們的生活型態將有所改變，包括家庭成為娛樂、工作、學習多工的場所，個人及家庭生活對聯網性、方便移動性、及串流娛樂品質的需求提升。另外工作場域中減少接觸及遠距互動已為常態，去PC化及無需線路的連網商品，將讓工作更有效率。同時疫情加速全球影音串流產業成長，數位內容需求大增，台灣影視職人對於色彩標準將更嚴格，期能與國際電影工業的影像規格接軌。面對這樣的新常態科技生活，BenQ將持續透過「硬」（產品開發硬實力）、「軟」（全新服務體驗）整合發掘新商機。