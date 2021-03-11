快訊

要變天了！東北季風增強到下周日 兩個降雨熱區曝光

現場重現／余富誠滿壘1出局傳一壘 職棒五年象隊開幕戰屠獅

佳世達旗下BenQ搶疫情後商機 力拚今年雙位數成長

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
明基電通（BenQ）台灣區總經理楊士良。 記者何佩儒／攝影
明基電通（BenQ）台灣區總經理楊士良。 記者何佩儒／攝影

佳世達（2352）旗下明基電通（BenQ）台灣區總經理楊士良今（11）日表示，看好疫情後遠距上班需求仍在，明基電通也將持續推顯示器、燈具等新產品，力拚今年出貨有兩位數成長。至於上游缺料問題，預料第2季會逐步顯現，明基電通也會努力追貨。

去年9月正式接任台灣區總經理，楊士良今天首度公開露面，也宣示BenQ針對後疫時代在家庭、職人、教育、商用四大場域的產品策略。楊士良表示，目前明基（4116）的主要產品線包括螢幕、投影機、大型液晶顯示器、觸控顯示器、燈具等，產品日漸多元化。BenQ目前占佳世達合併營收約15%左右。

楊士良指出，上游目前確實有缺料問題，預估缺料情形至少將持續到年中，由於第1季大多還有庫存水位，第2季會比較挑戰，因此要努力追貨。在集團資源的應用上，BenQ也透過集團內的拍檔（3097）打入連鎖餐飲市場；藉由聚碩（6112）布局企業用戶市場。

展望今年，楊士良表示，今年整體出貨希望可以達到雙位數成長，其中BenQ在台灣3,000元以上的燈具市場已擁過半市占率，由於現代人不僅看紙本，也長時間看螢幕，加上許多工作場域的照明不足，預料今年燈具仍將有不錯的成長。另外BenQ的觸控顯示器也有不錯的市占，尤其教育領域是觸控顯示器的主力市場，看好智慧教室的商機將會繼續增溫。

BenQ分析，後疫情時代人們的生活型態將有所改變，包括家庭成為娛樂、工作、學習多工的場所，個人及家庭生活對聯網性、方便移動性、及串流娛樂品質的需求提升。另外工作場域中減少接觸及遠距互動已為常態，去PC化及無需線路的連網商品，將讓工作更有效率。同時疫情加速全球影音串流產業成長，數位內容需求大增，台灣影視職人對於色彩標準將更嚴格，期能與國際電影工業的影像規格接軌。面對這樣的新常態科技生活，BenQ將持續透過「硬」（產品開發硬實力）、「軟」（全新服務體驗）整合發掘新商機。

BenQ 顯示器 明基

延伸閱讀

BenQ針對後疫情時代打造螢幕、輔助燈具 滿足更多影音需求

廣達、仁寶2月營收 同期最佳

工作天數減少 筆電代工廠緯創英業達2月營收下滑

英業達受缺料與工作天數影響 2月營收月減20.1%

相關新聞

印媒：緯創印度iPhone工廠Narasapura廠區本週已復工

緯創集團（3231）旗下印度卡納塔克邦Narasapura廠去年底發生暴動事件，導致工廠陷入長達3個月的停工檢查，惟印度...

聯發科蔡力行談半導體產業競爭 未來持續勝出三關鍵

聯發科（2454）執行長蔡力行今日受邀風傳媒論壇提到半導體產業的競爭，他提出未來產業競爭持續勝出、維持領先的三個關鍵，並...

蔡力行：台灣半導體產業三優勢 聯發科提前應對吃緊

聯發科（2454）執行長蔡力行今（11）日出席風傳媒高峰論壇提到，全球半導體產業2020年產值年增6.8%，股價表現更加...

蘋果Mini LED新品呼之欲出 將進入開花結果的階段

繼蘋果之後，據悉，美商戴爾最新筆電將跟進採用Mini LED，訂單確定花落台灣供應鏈，富采、惠特、台表科等關鍵供應商第二季起營運大步走！

電動車時代 電池大競賽

經歷車用晶片大缺貨的慘痛教訓，這回電動車廠積極卡位車用電池，而且相關供應鏈業者低調指出，車廠對於電池技術布局的深度與廣度遠超過想像，甚至在固態電池到氫能電池的領域，已經看到下一場新革命的開始。

VR進入高階人機互動 宏達電推VIVE移動定位生態系統

宏達電（2498）今日（11）宣布展開新一代VIVE移動定位器生態系統，推出「VIVE移動定位器(3.0)」及全新「VI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。