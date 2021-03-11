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暴動經過三個月 緯創印度廠終於復工

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

緯創集團（3231）旗下印度卡納塔克邦Narasapura廠去年底發生暴動事件，導致工廠陷入長達3個月的停工檢查，惟印度媒體報導，該廠已取得所有必要的批准，並於本週正式復工。

印度媒體報導，當地工業部長 Jagadish Shettar 表示，緯創已依照相關許可條件重新恢復該工廠生產，未來將相關部門注意勞工問題，也不希望類似事件再度發生。

不過緯創因印度廠區疑似違反蘋果供應商行為準則，遭到蘋果列入觀察名單，蘋果 iPhone 製造團隊也在過去三個月，與獨立審計人員、緯創合作，確保緯創該廠完成建立必要系統、流程，以恢復生產。

去年12月初，數千名員工（包括員工）因工資遭拖欠而洗劫該廠。有指控稱，在事件發生期間，遭搶了數千部iPhone、筆記型電腦和電視機。總而言之，縱火和暴力給公司造成了約5億盧比的損失。

蘋果在2月下旬表示，該工廠的每個人都將接受新的培訓計劃，以確保他們了解自己的權利以及如何提出疑議。根據緯創資通的說法，所有員工均已獲得全額薪水，並且已實施了新的招聘和薪資系統，以確保每個人都得到正確的薪水並提供正確的文檔。

隨著緯創印度廠復工，未來是否可以再接蘋果新訂單，值得關注。這件事也給計畫前往印度的代工廠一大警示。

緯創 印度 蘋果

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