印媒：緯創印度iPhone工廠Narasapura廠區本週已復工

緯創集團（3231）旗下印度卡納塔克邦Narasapura廠去年底發生暴動事件，導致工廠陷入長達3個月的停工檢查，惟印度媒體報導，該廠已取得所有必要的批准，並於本週正式復工。

印媒報導，卡納塔克邦工業部長Jagadish Shettar表示，緯創Narasapura廠已於3月8日恢復營運，並取得所有必要的批准。

印媒指出，緯創Narasapura廠去年12月因工人薪資遭拖欠，導致發生暴動事件，廠區除了遭損毀外，也被掠奪了數千台iPhone等電子產品，總共造成5億盧比損失，而該廠也於去年12月12日關閉。

蘋果也為此事發出聲明，強調緯創在改正錯誤前，不會給予新的訂單；緯創後續解雇了負責印度的主管Vincent Lee，並為此事道歉，且實施了新的招聘和薪資系統，確保員工獲得應得的待遇。

Narasapura廠為緯創在印度的第三間智慧手機工廠，也是最新的廠房，主要生產舊款蘋果手機，包含iPhone 7和新款iPhone SE。

緯創去年宣布將中國大陸昆山iPhone製造基地售予陸廠立訊精密，今年正式切割，讓緯創iPhone業務從以往大陸、印度雙邊生產，正式進入全面印度製造時代。