快訊

2895票贊成、1票棄權 陸人大通過香港選制修改決定

獨／誠創科技驚爆炒股 元大創辦人馬志玲三弟遭約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

印媒：緯創印度iPhone工廠Narasapura廠區本週已復工

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
路透
路透

緯創集團（3231）旗下印度卡納塔克邦Narasapura廠去年底發生暴動事件，導致工廠陷入長達3個月的停工檢查，惟印度媒體報導，該廠已取得所有必要的批准，並於本週正式復工。

印媒報導，卡納塔克邦工業部長Jagadish Shettar表示，緯創Narasapura廠已於3月8日恢復營運，並取得所有必要的批准。

印媒指出，緯創Narasapura廠去年12月因工人薪資遭拖欠，導致發生暴動事件，廠區除了遭損毀外，也被掠奪了數千台iPhone等電子產品，總共造成5億盧比損失，而該廠也於去年12月12日關閉。

蘋果也為此事發出聲明，強調緯創在改正錯誤前，不會給予新的訂單；緯創後續解雇了負責印度的主管Vincent Lee，並為此事道歉，且實施了新的招聘和薪資系統，確保員工獲得應得的待遇。

Narasapura廠為緯創在印度的第三間智慧手機工廠，也是最新的廠房，主要生產舊款蘋果手機，包含iPhone 7和新款iPhone SE。

緯創去年宣布將中國大陸昆山iPhone製造基地售予陸廠立訊精密，今年正式切割，讓緯創iPhone業務從以往大陸、印度雙邊生產，正式進入全面印度製造時代。

緯創 印度 iPhone

延伸閱讀

排除華為 印度修法：電信商只能採購可信任設備

她感嘆學生「人人手拿iPhone、用無線耳機」 網曝關鍵

印度農民抗議改革 政府斷網鎮壓惹議

四方會談峰會料宣布財政協議 支持印度增產疫苗

相關新聞

印媒：緯創印度iPhone工廠Narasapura廠區本週已復工

緯創集團（3231）旗下印度卡納塔克邦Narasapura廠去年底發生暴動事件，導致工廠陷入長達3個月的停工檢查，惟印度...

聯發科蔡力行談半導體產業競爭 未來持續勝出三關鍵

聯發科（2454）執行長蔡力行今日受邀風傳媒論壇提到半導體產業的競爭，他提出未來產業競爭持續勝出、維持領先的三個關鍵，並...

蔡力行：台灣半導體產業三優勢 聯發科提前應對吃緊

聯發科（2454）執行長蔡力行今（11）日出席風傳媒高峰論壇提到，全球半導體產業2020年產值年增6.8%，股價表現更加...

蘋果Mini LED新品呼之欲出 將進入開花結果的階段

繼蘋果之後，據悉，美商戴爾最新筆電將跟進採用Mini LED，訂單確定花落台灣供應鏈，富采、惠特、台表科等關鍵供應商第二季起營運大步走！

電動車時代 電池大競賽

經歷車用晶片大缺貨的慘痛教訓，這回電動車廠積極卡位車用電池，而且相關供應鏈業者低調指出，車廠對於電池技術布局的深度與廣度遠超過想像，甚至在固態電池到氫能電池的領域，已經看到下一場新革命的開始。

VR進入高階人機互動 宏達電推VIVE移動定位生態系統

宏達電（2498）今日（11）宣布展開新一代VIVE移動定位器生態系統，推出「VIVE移動定位器(3.0)」及全新「VI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。