拓展VR市場 宏達電推Vive配件

宏達電（2498）今（11）日宣布，為完善虛擬實境產品（VR）Vive移動定位器生態系統，將推出「Vive移動定位器3.0」及全新「Vive表情偵測套件」，增添VR生態的人機互動功能，今日起於全球陸續上市。

宏達電表示，「Vive移動定位器3.0」，與上一代Vive追蹤器相比，其功能更加強大，電池續航力延長75％，重量減輕15％，體積也減小了33％。廣泛被使用在各個領域的「Vive移動定位器」無論在電影製作、運動復健與訓練、醫療用途、企業培訓以及VR虛擬人物的全身追蹤等項目中都備受肯定。

宏達電同時推出的「Vive表情偵測套件」，可即時偵測38種臉部表情結構，精準捕捉鼻子以下的臉部表情及唇部動作，逼真呈現於虛擬世界中，讓使用者感受栩栩如生的人際交流，並能即時表達內心情感。「Vive表情偵測套件」將大幅提升使用者在虛擬世界人機互動的真實感，提供探索VR的無限潛能。

宏達電表示，Vive移動定位器、Vive表情偵測套件和Vive Pro Eye，為VR提供了從頭到腳最真實精準的完整追蹤解決方案。Vive表情偵測套件與Vive Pro全系列產品皆相容。 「Vive移動定位器3.0」及「Vive表情偵測套件」在台建議售價4,200元，今日起於台灣正式販售。消費者可至全台HTC Vive銷售門市及Vive網路商店購買「Vive移動定位器3.0」，至Vive網路商店購買「Vive表情偵測套件」。