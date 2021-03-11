台灣之星結盟緯謙 善用大數據強攻智慧醫療轉型服務

看準智慧醫療的未來潛力，台灣之星持續探尋相關領域的5G企業合作夥伴，多方考量AI人工智慧、大數據、物聯網與雲端等尖端科技的發展與應用，今（11）日宣布攜手緯創（3231）集團旗下緯謙科技，將並肩投入基於數據整合的一站式智慧醫療轉型服務發展。

合作將發揮雙方優勢，藉由緯謙在人工智慧技術及雲端服務豐富的實務經驗與醫療IT應用需求的洞見，以及台灣之星可依需求客製化的5G企業連網解決方案，從兼備高網速、低延遲與大容量的5G網路環境到混合雲架構、資料系統整合與應用全面含括在內，幫助合作的醫療院所與照護單位藉由「Engage接軌」5G提升醫療效能，並在智慧醫療轉型服務的「Empower賦能」之下，改善醫護與患者的安全性，同時降低醫療照護人員的工作負擔，以管理角度創造「Earn獲利」局面。

根據Global Market Insights預估，2020至2026年間，遠距醫療市場規模受到新冠肺炎疫情影響，將從450億美元成長至1,755億美元。為了解決醫護人力需求大於供給的窘境，以填補2024年預計出現將高達2萬人左右的醫護缺口，健康照護產業可預見將迎來一波數位轉型的趨勢，以確保醫護人員在工作量繁重的情況下仍能兼顧照護品質。

做為近期科技領域最受關注的重大進展之一，5G在健康照護領域的影響也受到高度重視，綜觀亞洲發展，無論對岸、日本或韓國，都已分別要求電信業者加入5G智慧醫療或照護產業的推動。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G發展與受疫情影響所改變的社交型態都帶動了全球醫療照護領域快速成長，尤其隨著服務逐漸去中心化，遠距監測、自動化等智慧醫療的應用規模也因此可望持續擴大；面對因運而生的海量醫療數據，台灣之星不僅與緯謙科技合作發展5G環境下的智慧醫療轉型服務，同時也提供專業客服與大數據團隊支援，幫助合作的醫療院所排疑解難並將數據轉化為有用資訊，更輕鬆地完成智慧轉型、提升管理效率，創造便利精準的就醫品質。

緯謙科技總經理夏志豪指出，緯謙科技以病患為中心提供數位醫療服務解決方案，從底層架構到上層應用整合物聯網、大數據、人工智慧與雲端服務，同時攜手台灣之星建構5G環境確保數據傳遞快速穩定，推動醫療院所智慧化，縮短醫病間的距離並提升醫療資源和流程的內控管理、效率與品質。