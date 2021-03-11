台灣之星結盟緯謙科技 用大數據攻智慧醫療轉型服務

看準智慧醫療的未來潛力，台灣之星持續探尋相關領域的5G企業合作夥伴，多方考量AI人工智慧、大數據、物聯網與雲端等尖端科技的發展與應用，今（11）日宣布5G企業合作版圖再加入緯謙科技，將並肩投入基於數據整合的一站式智慧醫療轉型服務發展。

台灣之星表示，此次二家公司的合作，將發揮雙方的優勢，藉由緯謙在人工智慧技術及雲端服務豐富的實務經驗與醫療IT應用需求的洞見，以及台灣之星可依需求客製化的5G企業連網解決方案，從兼備高網速、低延遲與大容量的5G網路環境到混合雲架構、資料系統整合與應用全面含括在內，幫助合作的醫療院所與照護單位藉由「Engage接軌」5G提升醫療效能，並在智慧醫療轉型服務的「Empower賦能」之下，改善醫護與患者的安全性，同時降低醫療照護人員的工作負擔，以管理角度創造「Earn獲利」局面。

做為近期科技領域最受關注的重大進展之一，5G在健康照護領域的影響也受到高度重視，綜觀亞洲發展，無論對岸、日本或韓國，都已分別要求電信業者加入5G智慧醫療或照護產業的推動。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，5G發展與受疫情影響所改變的社交型態都帶動了全球醫療照護領域快速成長，尤其隨著服務逐漸去中心化，遠距監測、自動化等智慧醫療的應用規模也因此可望持續擴大；面對因運而生的海量醫療數據，台灣之星不僅與緯謙科技合作發展5G環境下的智慧醫療轉型服務，同時也提供專業客服與大數據團隊支援，幫助合作的醫療院所排疑解難並將數據轉化為有用資訊，更輕鬆地完成智慧轉型、提升管理效率，創造便利精準的就醫品質。