半導體需求熱 信紘科展望樂觀

信紘科（6667）受惠於半導體客戶擴建廠需求，帶動設備出貨暢旺，累計今年前二個月合併營收2.35億元、年增7.3％，改寫上櫃後同期新高紀錄。

信紘科2月合併營收降為0.92億元，主因農曆春節假期、工作天數較少，月減35.9%，年減21％。

信紘科表示，2月因施作工作天數較少影響營收表現，但受惠於主要客戶加大資本支出於建廠擴產上，以及旗下設備以及拆移機工程服務的需求依舊保持暢旺，依施作工程進度認列營收表現下，是推升今年前2月整體營收年增7.3％的主因。尤其在半導體產業擴廠需求強勁下，挹注訂單能見度良好，隨著整體工程如預期進度，將有助信紘科今年營運成長。

因疫情蔓延加上5G NR 及WiFi 6／WiFi 6E加速商用化，催化遠距辦公、教學、智能城市等發展，帶動智慧型手機、網通及NB等消費性電子產品對於半導體晶片的需求增溫，根據台灣半導體產業協會（TSIA）及工研院產科國際所最新統計數據指出，台灣去年半導體業總產值達3.22兆元、年增20.9％，表現優於全球半導體產業平均水準，今年產值將有機會再進一步達3.49兆元，創歷史新高，可見半導體產業建廠擴產需求仍依舊保持強勁，將有助於信紘科業務團隊開拓更多市場範疇。

展望2021年第1季，信紘科對整體營運成長深具信心，樂觀看好台灣半導體產業資本支出持續高漲，雖目前因專業人才供需失衡下，出現施工現場專業技術人員缺工之情形，公司積極透過產官學合作方式招募人才。

依信紘科在手訂單來看，營運以高科技產業製程之廠務供應系統整合、製程特殊廢液回收減量及穩定施作拆移機服務工程收入等穩健貢獻業績成長基礎。同時信紘科積極開拓自主開發的製程機能水新設備於主要客戶的滲透率，已取得國際半導體大廠Golden認證，未來隨著主要客戶的需求持續增加，將為未來營運注入活水。