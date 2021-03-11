駭客入侵特斯拉工廠 廠內運作狀況被看光

矽谷新創監視系統公司Verkada的系統遭駭客入侵，多達15萬台監視器受影響，駭客因此獲得多家企業、醫院和監獄等機構的監視器畫面，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）也赫然在列，甚至有媒體稱，特斯拉上海超級工廠也被入侵。特斯拉對此澄清，駭客入侵範圍，只有河南1間供應商的生產現場，其他場所並沒有受影響。

影像監控系統新創業者 Verkada 近日遭到駭客入侵。外媒報導，駭客攻破了Verkada系統，掌控了多達15萬支的監視器，盜取了包含醫院、監獄、警局、學校、企業，甚至包含特斯拉上海工廠在內的大量影像；這些場所的內部影像，全都一覽無遺。

特斯拉稱，上海超級工廠、全中國各地門市與交車中心也被駭客入侵一事並不屬實，中國地區只在河南供應商的工廠內使用少量 Verkada 錄影鏡頭作遠端品質管理。特斯拉中國提到，目前已經停止這些錄影鏡頭連網功能，同時也要求供應商停止一切鏡頭運作，以進一步提升各流程的安全管理措施。

駭客事件頻傳，上週鴻海集團董事長劉揚偉就表示，在台灣變數位的同時，下一個議題就是資通安全，這是未來10~20年必須面對的。」「過去你的個人電腦有問題，你會認定這是微軟的問題；在公司裡公司電腦有問題，那是IT（資訊人員）的問題。」「如果有一天你的電動車突然不見了，那麼貴的資產突然不見，你還會覺得是微軟或IT的問題嗎？」