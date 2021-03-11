墨比爾斯 看好台灣半導體

有「新興市場教父」之稱的知名投資人墨比爾斯表示，美國若確實在1.9兆美元刺激方案之外推動另一項廣泛的基礎建設計畫，將嘉惠大陸、印度與墨西哥等新興市場。他還說，目前青睞台灣的半導體和科技股。

Mobius Capital Partners創辦人墨比爾斯9日接受彭博電視專訪時表示：「新興市場將受惠」，「會有更多資金流入市場，而新冠疫情逐漸平息，這是雙重利多」。

市場目前預期，美國將有一項基礎設施計畫以某種形式通過，這會在未來幾年內提供支撐。

墨比爾斯說，他目前青睞台灣的半導體類股和科技股，同時也看好南韓與印度市場。他還表示，大陸股票是「沒有實質替代品的」，儘管目前包括科技股在內的部分資產承受壓力。