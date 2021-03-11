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總統：打造堅韌多元供應鏈

經濟日報 / 記者江睿智／台北報導

蔡英文總統昨（10）日在「台歐盟供應鏈合作論壇」開幕致詞指出，新興的全球挑戰凸顯出供應鏈穩定的重要性，台歐盟將強化合作，打造出堅韌、多元且可靠的供應鏈，互蒙其利。

「台歐盟供應鏈合作論壇」於昨日下午4時至6時線上舉行，論壇由歐洲議會友台小組副主席Andrey KOVATCHEV議員主持。蔡總統錄影致詞表示，台灣和歐盟互為主要貿易夥伴，歐盟也是台灣最大的外資來源，彼此對民主、自由及法治有共同理念，台灣對智慧財產的重視，成功的防疫，以及貿易的專業，已經準備好擴大雙邊合作與投資，共同挺過疫情並強勢回歸。

蔡總統指出，歐盟已將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的核心，而台灣將新世代電子產業、再生能源和生物技術列入核心戰略產業，打造出更堅韌、多元且可靠的供應鏈，讓雙方的企業互蒙其利。

外交部長吳釗燮說，台歐盟貿易投資關係有史以來最緊密，今年台灣對歐盟半導體產業投資已超過43.5億歐元，為歷年之最。而新冠疫情讓歐盟更為重視供應鏈安全的重要性，台灣已準備好與歐盟在半導體、5G網絡及生物科技產業合作。

歐盟 疫情

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