歐盟拚半導體 台廠當夥伴

國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨（10）日在「台歐盟供應鏈合作論壇」上表示，當全球面臨晶片短缺時，台灣半導體製造商將成為全球供應鏈中可靠的夥伴。

由駐歐盟兼駐比利時代表處、國際經濟合作協會及比利時智庫「歐盟亞洲研究所」主辦「台歐盟供應鏈合作論壇」於昨日下午4時至6時線上舉行；除邀請台歐重要產業代表就供應鏈合作交換意見，吸引台歐盟雙方產、官、學各界600人報名參加，為台歐產業在疫後時代的進一步合作，探討合作商機。

外界關注台歐盟在半導體產業上的合作，曹世綸表示，台灣和歐盟面臨共同挑戰，包括：地緣政治將加速生產線遷移、保護主義將使全球各地重建製造能量、必須持續創新與投資。面對新局，台灣和歐盟也有合作機會。

他進一步指出，歐盟的優勢在於先進設備與材料，台灣的強項在於製造與完整的產業鏈，台灣與歐盟也可透過研發創新，投資和人才尋覓等方式來面對現階段的挑戰。

台達電子歐洲地區總裁Dalip SHARMA指出，台達電子耕耘歐洲市場多年，並已在歐洲設點蓋廠投資研發。在歐洲設點不僅能得到當地的技術人才及技術知識，在疫情的影響下，本地製造作業系統更可以強化供應鏈穩定安全性。

而在歐盟所提出的綠色新政之中，台灣在資通訊電子產業中具有優勢，可以拓展相關經驗及知識共同達成目標。

愛美科（IMEC）台灣區總經理 Peter LEMMENS表示，該企業在台深耕多年，在台投資有眾多的優勢，除了可成為研發中心外，台灣的高品質產業生態系讓企業更有效率地進行研發創新，未來可朝向醫療照護、生醫電子、綠色能源等三大領域的應用與技術開發。