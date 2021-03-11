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鴻海 加碼越南7億美元

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導

鴻海積極布局越南，今年計劃在越南增資7億美元設廠，預期生產蘋果的iPad與MacBook等產品，可增加1萬個工作機會，預估鴻海今年在越南的營收將突破百億美元，未來三到五年內達到400億美元。針對越南媒體的報導，鴻海昨（10）日表示，無法評論。

越南媒體報導，今年初北江省政府向多家外國企業包括鴻海集團、Ja Solar PV（香港）以及新加坡Risesun Investment Pte.Ltd等多個企業的投資項目頒發許可證，其中鴻海集團投資規模最大。今年1月中旬北江省已發給鴻海集團旗下富士康子公司Fukang Technology許可證，批准在光州工業區建設一個科技工廠項目。

去年11月下旬鴻海集團公告，透過新加坡Foxconn Singapore Pte Ltd.在越南投資2.7億美元，設立Fukang Technology。根據資料，Fukang Technology位於越南北江省光州工業園區，生產和加工平板電腦和筆記型電腦，年產能約800萬台。

供應鏈也指出，蘋果要求合作夥伴鴻海將部分產品產能從中國大陸轉移到越南，分散供應鏈布局，預計鴻海新廠區上半年開始量產。

富士康越南總經理卓憲宏指出，到去年底，鴻海集團在越南投資總額達到15億美元，在北江省投資規模9億美元，提供3.5萬名就業機會。預期今年鴻海集團將再投資7億美元，提供1萬名就業機會。

鴻海在印度布局規模也持續擴張，蘋果已經正式宣布，為了當地客戶，將開始在印度生產iPhone 12。目前iPhone 12主力供應商為鴻海，鴻海受惠最大。

印度媒體引述消息人士報導，蘋果有意把中國大陸境內產能的7%-10%轉移到印度，避開地緣政治在內的各種風險。

鴻海 越南

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