力積電要辦現增 募資120億

晶圓代工發射牛年募資第一彈，晶圓代工大廠力積電昨（10）日公告，因應市場需求，將辦理現增3萬張，每股發行價暫定40元，預計募集120億元資金，用以擴產、提升生產製程等所需，呼應先前董事長黃崇仁對晶圓產能「吃緊到了無法想像的地步」的觀點。

力積電昨日興櫃參考價收65.6元，下跌2.58元，以昨日興櫃參考價計算，此次現增折價約39%。

去年起8吋晶圓廠產能頻傳吃緊、供不應求，最後調漲代工價。8吋晶圓成熟製程主要應用在類比IC、感測器、離散元件等以物聯網或車用應用為主，以及手機、筆電和平板導入的指紋辨識感測器、面板驅動IC等產品。因需求面全面成長，但8吋晶圓供給沒有跟上，造成全球產能吃緊、甚至鬧出車用晶片荒。

黃崇仁已表示，2022年以前都無法解決產能吃緊問題。因應市場需求，力積電開出今年晶圓代工募資第一槍，市場認為，力積電大動作募資 120億元，晶圓代工產能緊缺的狀況可能比預期還要嚴峻。力積電表示，資金主要投入銅鑼12吋廠的初期建置以及既有製程優化；銅鑼新廠預計3月25日由黃崇仁親自主持動土典禮。