和碩下修NB出貨量 逾兩成

經濟日報 / 記者吳凱中╱台北報導

和碩主要代工的iPhone 12 mini遭大砍單衝擊，筆電組裝業務也受缺料影響，昨（10）日宣布下修本季筆電出貨量預估，由原本預期與上季持平，轉為季減25%至30%。法人認為，手機與筆電兩大業務出貨同步下滑，和碩本季營運很辛苦。

和碩昨天公布2月合併營收從元月的824億元左右驟降至約537億元，短少將近300億元，不僅較元月衰退逾三成，也比去年同期大減逾34%。儘管廣達、仁寶、緯創、英業達等同業2月營收也都較元月衰退，但卻都繳出年增率正成長佳績，年增幅甚至高達八成以上，廣達、仁寶還繳出歷年最佳2月的成績單，和碩卻是「月減、年減」，頗讓市場意外。

和碩2015年起穩坐台灣電子代工廠二哥，僅次於鴻海。現在遭廣達、仁寶等同業超車，營收規模落居業界第四位，是近年首見。

法人指出，從整體產業來看，目前在居家工作、遠距教學及「宅經濟」帶動下，筆電產業需求仍強勁，帶動廣達、仁寶等筆電代工廠首季淡季不淡，2月營收超車和碩。

和碩筆電業務受到零組件缺貨影響，昨天宣布下調本季筆電出貨目標，由原先預估與去年第4季持平，降為季減15%至20%，至於桌機與主板則維持原先預估的季減25%至30%。

筆電 和碩 廣達

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