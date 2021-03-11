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台積電 連五年蟬聯台灣專利王
經濟部智慧財產局昨（10）日公布2020年智慧財產權趨勢，「專利王」台積電以1,096件連續五度位居本國法人首位，外國人部分高通以720件重返首位。
智財局統計指出，包括「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等三種專利，去年申請合計7萬2,238件，年減3%，其中發明專利申請約4.6萬件、設計專利8,019件，分別減少3%、9%，新型專利則約1.75萬件，件數持平。
智財局局長洪淑敏表示，申請件數減少主要是受疫情影響使專利申請作業放緩，也可能考量疫情衝擊營運，將今年預算挪移救急。
統計顯示，本國申請人以台積電蟬聯冠軍寶座，宏碁523件、友達466件分居二、三名。瑞昱有420件、仁寶209件，申請量創2001年以來最高，分別排第四、第九位。
洪淑敏指出，瑞昱近年積極切入物聯網，去年研發經費達176億元，仁寶近年拚AI、5G，進軍智慧醫療。排序第七的英業達、排序第八的鴻海，申請案仍有二位數成長，分別為27%、16%。
配合政府金融科技（FinTech）政策，銀行業者近年積極申請專利，2020年本國有八家銀行進入百大。
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