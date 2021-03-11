聯發科5奈米製程晶片 傳Q4投產

聯發科日前推出最新5G手機旗艦級晶片「天璣1200」，採台積電6奈米製程生產，至於5奈米製程晶片，該公司先前透露已經接近設計定案階段。市場傳出，聯發科首發5奈米製程晶片，將於今年第4季投產，應是為明年的旗艦產品，不過該公司對相關消息不予評論。

天璣1200是聯發科今年的重量級5G手機旗艦晶片，該晶片的首發機種，外界推估，應為Realme X9 Pro，至於同系列、同樣採用6奈米製程的「天璣1100」晶片，首發機種則應為vivo S9。雖然聯發科並沒有透露5G手機晶片平均銷售單價，但一般相信至今仍比4G晶片的價格高出一截，對其營收與獲利表現都會帶來幫助。

聯發科執行長蔡力行先前評估，今年將是全球快速升級5G的第二年，全球5G手機出貨量預期將超過5億支，約為去年出貨量的2.5倍，其中約有六成是來自大陸市場貢獻。而該公司去年在可服務市場（SAM）的5G市占率已超過40%，今年將以持續增加市占率為目標。

聯發科目前有三大產品線齊頭並進，不過以上季為例，包括手機晶片在內的行動運算平台業務，還是最主要的項目，業績比重達45％至50％，另外兩項則為成長型產品，以及智慧家庭產品線。