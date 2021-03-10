Chromebook誕生10週年 搭載英特爾技術持續推動創新

Chromebook誕生10週年，英特爾於今（10）日表示，英特爾、Google及其廣泛的生態系之間，綿延不斷的夥伴關係持續帶來創新，搭載英特爾技術的Chromebook能提供以雲端為優先考量的PC使用體驗，無論於教室課堂中使用，到工作、遊戲等領域，均提供優異的連結性。

英特爾指出，過去的一年提醒，PC是生活當中不可或缺的一部份。英特爾和Google擁有共同的願景，就是提供對人們最為重要的運算體驗。過去10年之間，雙方共同推動Chrome生態系的成長與發展，很高興在此合作基礎之上，持續推動創新前行。

從2011年首款Chromebook裝置面世以來，相關生態系已成熟發展，並為全球學生、教育工作者、一般消費族群與企業帶來超過1億台Chromebook。英特爾提到，在10年之間，英特爾、Google與OEM廠緊密合作，推出超過100款以上採用英特爾技術的Chromebook設計。

英特爾強調，該公司持續提供更好的Chromebook體驗，包括以第11代Intel Core處理器為Chromebook提供最佳化體驗，還有Celeron與Pentium Silver處理器，將為教育市場提供OEM設計，於今年春季推出。另外，由英特爾共同創立的Modern Computing Alliance，結合硬體與軟體領導業者，將共同為Google Chrome商業生態系提供嶄新、產業級創新。