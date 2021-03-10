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LINE推動中小店家數位加速整合方案 強化數位行銷

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣中小企業以LINE官方帳號做行銷客服工具跟消費者互動的數量成長，LINE公布台灣官方帳號在2020年總數已達176萬，較前一年成長18%。

觀察在疫情期間許多中小店家紛紛投入數位廣告增加曝光，LINE鎖定中小型店家，今天宣布啟動「中小店家數位加速整合方案」，針對中小型店家時間、金錢與技術能力等痛點，LINE將提供高度整合、更具彈性與自主性的多元產品以及課程方案推動數位轉型。

根據LINE統計，中小店家投入LINE廣告的行銷預算比重從2019年的46%，到2020年的57％，除了官方帳號外，也運用多元工具增加與消費者互動或優化營運流程，例如串接線上點餐、訂位等功能。

LINE台灣企業解決方案事業部資深副總經理王俞蓉指出，「中小店家數位加速整合方案」包括三方向，第一是LINE成效型廣告即日起開放讓業主自行線上開通廣告帳戶，中小店家可依據自身預算與目標族群進行規劃，讓廣告觸及LINE用戶日常熟悉版面；第二是開放LINE官方帳號外掛模組市集，匯聚15款模組，讓店家可依據自身產業特性與經營需求，在平台上就可以選擇適合的模組，例如美髮、健身或醫療產業需要的「線上預約」功能、餐飲業最常採用「線上訂餐」與「會員集點」；其他還有「會員經營」、「活動促銷」等功能可讓商家進一步提升會員黏著度。第三是強化LINE POINTS活動發點模組，發揮點數經濟效益，讓企業主以小額預算即時與消費者互動。

LINE 數位廣告 餐飲業

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