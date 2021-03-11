華碩（2357）衝刺手機業務，昨（10）日發表最新電競手機ROG Phone 5，延續與中國大陸網路巨頭騰訊合作策略，衝刺大陸市場銷量。法人看好，華碩新機本月上市，可望為首季營運增添新柴火。

ROG Phone 5搭載最新高通Snapdragon 888 5G處理器，採用144 Hz更新率、1毫秒反應時間的AMOLED螢幕和6000mAh超大容量電池。華碩藉由新散熱設計，可使表面溫度最多降低15度。

華碩推出ROG Phone 5 Pro／Ultimate兩種512GB大儲存容量版本，ROG Phone 5 Ultimate更是全球首款內建18GB RAM的手機。

ROG Phone 5價格自29,990元起，將於今（11）日中午起在全台華碩專賣店、專櫃店開賣，在ASUS Store與各大電商平台預購，3月22日起開放五大電信預購。Pro與Ultimate目前上市時間未定。

華碩衝刺中國市場，自ROG Phone 2 開始與騰訊深度合作，為騰訊客製化ROG Phone，直接帶動華碩電競手機在大陸銷量。ROG Phone5 也持續攜手騰訊，希望再次拉抬銷量。