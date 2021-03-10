台歐盟供應鏈合作 全球晶片短缺時Taiwan can help!

蔡英文總統今（10）日在「台歐盟供應鏈合作線上論壇」開幕致詞指出，新興的全球挑戰凸顯出供應鏈穩定的重要性，台歐盟將強化合作，打造出堅韌、多元且可靠的供應鏈，互蒙其利。國際半導體產業協會（SEMI）台灣區總裁曹世綸強調，當全球面臨晶片短缺時，台灣半導體製造商將成為全球供應鏈中可靠的夥伴。

由駐歐盟兼駐比利時代表處、國際經濟合作協會及比利時智庫「歐盟亞洲研究所」主辦「台歐盟供應鏈合作論壇」於今日下午4時至6時線上舉行。論壇由歐洲議會友台小組副主席Andrey KOVATCHEV議員主持。

蔡總統錄影致詞表示，台灣和歐盟互為主要貿易夥伴，歐盟也是台灣最大的外資來源，彼此對民主、自由及法治有共同理念，台灣對智慧財產的重視，成功的防疫，以及貿易的專業，已經準備好擴大雙邊合作與投資，共同挺過疫情並強勢回歸。

蔡總統指出，歐盟已將綠能及數位經濟定為經濟復甦計畫的核心，而台灣將新世代電子產業、再生能源和生物技術列入核心戰略產業，打造出更堅韌、多元且可靠的供應鏈，讓雙方的企業互蒙其利。

外交部長吳釗燮致詞時表示，台歐盟貿易投資關係有史以來最緊密，今年台灣對歐盟半導體產業投資已超過43.5億歐元，為歷年之最。而新冠肺炎疫情讓歐盟更為重視供應鏈安全的重要性，台灣已準備好與歐盟在半導體、5G網絡及生物科技產業合作。

經濟部長王美花致詞指出，台歐盟已建立互補的夥伴關係，歐盟擅長產業創新，台灣則擁有完善智慧產權保護及產業聚落。近期台灣的口罩國家隊及國際市場車用晶片短缺事件，均顯示台灣在全球供應鏈的重要性與可靠性。她比喻「台灣就像晶片及口罩，面積雖小卻很重要」。

曹世綸表示，當全球面臨晶片短缺時，台灣半導體製造商將成為全球供應鏈中可靠的夥伴，並加強與歐盟的合作關係，歐盟的優勢在於先進設備與材料，台灣的強項在於製造與完整的產業鏈，台灣與歐盟也可透過研發創新，投資和人才尋覓等方式來面對現階段的挑戰。

台灣精準醫療及分子檢測產業協會理事長李鍾熙表示，台灣歐盟生技產業可在R&D、產品開發、臨床實驗、醫材等方面合作。此外，台灣具有健保的大數據優勢可供分析研究。

台達電子歐洲地區總裁Dalip SHARMA指出，台達電子耕耘歐洲市場多年，並已在歐洲設點蓋廠投資研發。在歐洲設點不僅能得到當地的技術人才及技術知識，在疫情的影響下，本地製造作業系統更可以強化供應鏈穩定安全性。而在歐盟所提出的綠色新政中，台灣在資通訊電子產業中具有優勢可以拓展相關經驗及知識共同達成目標。

友嘉集團智慧製造總經理林勤喻表示，在歐盟地區，集團透過併購中、高階工具機大廠，整合各廠技術、產線等優勢，發揮集團綜效，致力成為全球工具機產業中高階整廠解決方案領導品牌。

捷安特歐洲製造中心總經理陳經才表示，捷安特是全球前三大之自行車品牌，在歐洲經營超過30年。自1986於荷蘭設廠以來，陸續於歐洲各國開設據點。自2018年起捷安特決定擴大荷蘭營運、物流和製造中心，並於匈牙利建設新廠，是台歐合作典範。

愛美科（IMEC）台灣區總經理 Peter LEMMENS表示，該企業在台深耕多年，在台投資有眾多的優勢，除了可成為研發中心外，台灣的高品質產業生態系讓企業更有效率地進行研發創新，未來可朝向醫療照護、生醫電子、綠色能源等三大領域的應用與技術開發。

楊德諾（Jan De Nul）資深商務發展經理Carl HEIREMANS表示，台灣有良好發展離岸風電的場域優勢，該公司積極參與台灣離岸風電建設案，並幫助與台方離岸風電供應鏈在地化的推動，未來盼能結合與台方合作經驗成功輸出亞洲其他國家風電市場，未來台歐盟在綠色能源及風電具有極大潛力。

今日視訊論壇邀請台歐重要產業代表就供應鏈合作交換意見，吸引台歐盟雙方產、官、學各界600人報名參加，為台歐產業在疫後時代的進一步合作，探討合作商機。