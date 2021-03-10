英濟結盟鴻海 搶攻電動車商機

高精密零件廠英濟（3294）今（10）日指出，看好電動車未來前景，目前公司與旗下光電事業英錡科技已共同加入鴻海MIH電動車開放平台，搶攻浪頭產品線，未來將分別為市場供應精密零組件設計、製造技術與雷射成像抬頭顯示器（HUD）、雷射感測應用，藉此搶攻電動車商機。

英濟集團執行長徐文麟指出，目前公司除已與客戶共同開發電動車用電池模組，更與新創夥伴合谷新能源共同投入熱管理與散熱材料的車用與儲能應用研發，並協助將車用電池模組導入終端產品以提供車廠完整解決方案，加入MIH將有利爭取更多合作機會，並擴大車用電子產品線。

至於英濟旗下英錡方面，藉由高精密微型模組整合與自動化製造能力，目前已獲意法半導體（ST）、光電半導體大廠歐司朗（Osram）、導波技術大廠Dispelix等一線科技龍頭邀請共同建立擴增實境雷射掃描（LaSAR）聯盟，合作加速開發AR智慧眼鏡解決方案。

據悉，英錡目前已可將高度複雜且精密的模組整合為1.2立方釐米、3克重的光機引擎，為業界罕見的超微型規格並符合穿戴裝置極輕量化之需求；英錡並可整合光機的機、電、熱、自動組裝與量測等全面服務並進行規模量產，將藉聯盟資源共同推展AR市場。

英濟今日同步公告今年2月營收3.89億元，月減19.5%、年增232.4%，單月營收創近十年同期新高，業績表現不俗。徐文麟指出，上月雖受年假影響，但因疫情衝擊趨緩，因此較去年同期大幅增長。

展望上半年，徐文麟認為，因疫情的一次性影響已逐漸消弭，有望延續營運力度溫和成長，目前全廠區設備稼動率配合客戶需求維持高檔，並持續優化水性漆噴塗、PCR（消費後回收材料）成型製程，超前部屬因應環保浪潮帶來的產業典範轉移。