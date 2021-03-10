達能2月營收月增3.4% 年增19.5%

太陽能廠達能（3686）今（10）日公告2月營收1,052萬元，月增3.4%、年增19.5%，累計前二月營收2,068萬元，年增17.9%。達能指出，農曆年關前的備貨需求，多晶矽價格略為上升，農曆年後則在多晶矽廠商庫存偏低，供貨吃緊及下游晶片廠的積極備料下，多晶矽價格持續上揚。

達能表示，在農曆年的長假過後，多晶矽原料廠商庫存偏低，其中尤以單晶緻密料及使用於連續拉晶的高品質復投料最為短缺，因此多晶矽價格於農曆年假後持續上揚，同時亦連帶使矽晶片廠商調漲價格。由於中國大陸多晶矽原料預計於第3季末才有新增產能開出，因此高品質多晶矽原料供不應求的狀態有機會持續。然而，下游廠商在供需壓力下價格不易調漲，在太陽能產業上下游拉鋸狀態下，短期內多晶矽原料與矽晶片價格應有機會維持穩定或微幅上調。

不過，由於新冠肺炎在全球各區域國家疫情仍因不斷演變的變種病毒而持續嚴峻，因此今年全球太陽能產業的裝機需求及產業鏈各環節價格變動仍需視新冠肺炎疫情控制之後續發展而定。

達能目前仍積極尋找太陽能發電事業領域之策略合作夥伴，希望藉由與策略夥伴敲定合作模式及未來發展目標，努力朝太陽能電廠開發、興建及維運之業務發展。在開啟再生能源發電新事業下，公司仍以維持穩健之本業基本營運狀況，同時將持續進行閒置廠房資產之處理或活化運用，未來亦將適時尋求辦理國內現金增資或其他籌資方式募集，以充實轉型所需營運資金並強化未來股東結構。