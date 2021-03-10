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成功大學攜手元件大廠國巨 舉辦校園徵才活動

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導

國立成功大學攜手被動元件大廠國巨集團，舉辦校園徵才活動，昨（10）日活動由國巨集團執行長王淡如以專題演講揭開序幕，並由成大資源工程系校友李俊德、成大化工系校友胡慶利，面對面與成大學弟妹分享國巨集團任職經驗。

王淡如談到1990年國巨拿下台灣電阻市占率第一後，隨即開始規劃成為世界第一的策略，產品也從電阻擴充至電阻、電容與電感等被動元件，並且透過內部技術提升、產能擴充或是併購、合資及策略聯盟等外部合作的方式，逐漸發展成為世界被動元件的領導廠商，對於未來，國巨除了持續擴大市占率之外，也更希望發展成為全球最佳的被動元件製造商。

本次徵才活動邀請多位成大畢業校友，暢談加入國巨的職涯歷程，其中最為吸睛的是國巨集團副總經理李俊德；李俊德是成大資源工程系學生，大三時就加入系上黃啟原教授的陶瓷實驗室，碩班畢業後進入當時國內被動元件大廠飛利浦任職，後來國巨併購飛利浦，李俊德學長懷著強烈的使命感，想要提升台灣的電子陶瓷產業技術好迎頭趕上日本，拒絕多方挖角，選擇繼續留在國巨打拼，進而帶領國巨成為全球被動元件翹楚。

對成大學弟、妹，李俊德學長建議，學弟、妹應該儘早找出興趣所在，進入業界則要妥善運用在校所學之專業，職涯發展才能長久。

成大化工系畢業校友胡慶利博士，現任國巨積層陶瓷電容事業部行銷部協理，在國巨任職長達28年；胡慶利一開始是進入研發部門，從基層做到部門主管，近年轉往技術行銷領域，過往在研發部門累積的深厚實力，成為他在行銷「技術」的絕對優勢。

成大產學創新總中心表示，這是國巨成大共研中心自去年11月成立以來，舉辦的第一場大型徵才活動。國巨成大共研中心採「雙研究中心制」，分別在成大校園與國巨楠梓廠各設一個研究中心，透過「前瞻技術共同研究」、「研發人才共同培育」的模式進行校企合作。

國巨人力資源部門指出，國巨與成大成立共研中心後，就校園徵才部分，除了招募一般成大畢業生外，也將優先聘用參與國巨與成大合作計畫案的學生，同時，國巨預計下半年在成大開設「被動元件產博專班」，透過多重管道招募、培育人力。

此外，國巨也將藉由共研中心的機制，導入企業實習、提供獎助學金、開設被動元件學程及舉辦學生與國巨技術交流等活動，強化人才培育，希望在學生就學時期，就賦予他們未來進入業界所需的專業知識與技能。

國巨 成大 被動元件

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