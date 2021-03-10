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亞太風電展高雄登場 首創虛實整合商洽更迅速

中央社 / 高雄10日電

亞洲第二、全台唯一的「亞太國際風力發電展」今天登場。邀請12國、逾百家業者參與，並首創虛實整合與潛在買主商洽，打造高雄為國際風電產業合作平台。

活動在今天的開幕典禮後，一連3天在高雄展覽館舉行。包含經濟部能源局長游振偉、國貿局主秘戴婉蓉、高雄市政府副市長林欽榮等相關單位代表出席剪綵。典禮還特別結合金屬中心「GWO標準課程」授證儀式，以及海洋委員會與民間單位合作成立的「水下噪音檢測科技產學聯盟」簽約儀式共同辦理。

林欽榮表示，「能源轉型」是市長陳其邁在高雄推動綠能產業的重心，其中今年初與經濟部長王美花一同啟用的「海洋科技產業創新專區」更是前瞻計畫重要的綠能建設。專區內的海洋科技創新中心（MTIC）更是培育國內離岸風電的專業人才，取得國際風能組織GWO認證、海洋科技師資訓練執照的重要基地。

林欽榮說，中鋼早在民國106年9月就籌組「離岸風電零組件國產化產業聯盟」（Wind-Team）、台船也於同年11月組成「離岸風電海事工程產業聯盟」（Marine-Team）；中鋼子公司興達海基的「離岸風電水下基礎廠房」也於108年12月竣工，投入水下基礎設備生產。未來高雄將成國內離岸風電重要供應鏈。

經發局長廖泰翔表示，去年底市府成立「投資高雄事務所」，針對投資企業將以專人專案方式，提供客製化單一窗口服務，用最有效率的方式全程協助廠商解決問題，讓廠商可以用最快速度落地高雄，加速擴大事業版圖。

「亞太國際風力發電展」在經濟部、海洋委員會及市府全力支持下，今年邀請到來自全球12個國家、超過l00家業者參與，其中丹麥、荷蘭、德國、瑞典等更擴大以「國家館」展出，並首創虛實整合方式，讓參展業者透過實體攤位及O2O虛實整合攤位，與來自40個不同國家的潛在買主進行一對一商洽。

另外，這屆展覽也邀請GCWA與成功大學團隊現場展示最新的「浮式風機」解決方案，以及在台灣離岸風電產業發展中，擔負重要運載任務的「亞洲打撈股份有限公司工作船」也將再度駛入高雄港區於展會期間開放展示。

林欽榮 王美花

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