鴻海擬擴大投資越南 拚三到五年內越南營收達400億美元

外電報導，鴻海（2317）集團積極布局越南，2021年鴻海集團擬在越南增資7億美元，增加1萬名工作機會。鴻海2021年在越南營收將破百億美元，三到五年內，鴻海越南營收目標將達400億美元。

針對外電報導，鴻海今（9）日表示，沒有評論。

越南媒體報導，2021年初越南北江省政府已向多家外國企業包括鴻海集團、Ja Solar PV（香港）在越南投資太陽能電池技術項目，以及新加坡RisesunInvestment Pte.Ltd等多個投資項目頒發許可證。其中以鴻海集團投資規模最大。

2021年1月中旬北江省已頒發許可證給鴻海集團旗下富士康子公司Fukang Technology，批准在光州工業區建設一個科技工廠項目。

富士康越南總經理卓憲宏指出，到2020年底，鴻海集團在越南投資總額達到15億美元，其中在北江省投資規模9億美元，提供3.5萬名就業機會。展望今年，鴻海集團將在越南增資7億美元，並提供1萬名就業機會。

越南媒體報導，富士康在越南2019年營收規模30億美元，2020年翻倍達60億美元，2021年預計營收規模超過100億美元；富士康計劃未來在越南三到五年內年營收達到400億美元。