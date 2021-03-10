2020年專利百大排名出爐 台積電五度位居首位

經濟部智慧財產局今（10）日公布2020年智慧財產權趨勢，三種專利申請合計72,238件，年減3%。智慧局局長洪淑敏表示，主要是受疫情影響使專利申請作業放緩，也可能考量疫情衝擊營運，挪移今年預算規劃因應救急，以致去年申請案件數下滑。至於專利申請排名，「專利王」台積電（2330）以1,096件連續五度位居本國法人首位，外國法人則是由高通的720件重返首位。

經濟部智慧財產局智財趨勢統計，包括「發明專利」、「新型專利」、「設計專利」等三種專利，2020年發明專利申請46,664件、設計專利8,019件，分別減少3%、9%，新型專利則是17,555件，件數持平。

本國申請人以台積電蟬聯冠軍寶座，宏碁（2353）523件、友達（2409）466件分居二、三名。其中，瑞昱（2379）420件及仁寶（2324）209件，申請量則是創2001年以來最高，分別排序第四、第九位。洪淑敏指出，瑞昱近年來積極切入物聯網，去年研發經費多達176億，仁寶近年來也在拚AI、5G，並擴大全球佈局，也進軍智慧醫療。此外，排序第七的英業達（2356）、排序第八的鴻海（2317），則分別成長27%、16%，皆呈現二位數成長。

洪淑敏表示，從本國三種專利百大申請結構來看，企業仍為我國研發創新的主要動力，2020年排序百大的企業申請案件，仍多集中在發明專利占78%，新型、設計專利件數呈增加趨勢，分別成長19%、29%。

此外，配合政府金融科技（FinTech）政策，銀行業者近年來也積極申請專利，2020年本國有八家銀行進入百大，家數和2019年一樣，但第一銀行則是退出榜外，而玉山銀行則是首次入榜，八家銀行去年的專利申請量共736件，年增18%，連續三年成長，以土地銀行133件為首，至於百大銀行申請發明專利共224件，成長8%，以華南銀行43件最高。

至於外國人專利申請部分，則由高通的720件重返首位，成長24%。此外，值得注意的是，2020年外國法人專利申請前十大中，半導體設備商就占有三席，其中包括：應用材料（652件）、東京威力（460件），還有迪思科（291件），分別位居第二、第四、第六。而記憶體產業的鎧俠公司，則以338件排序晉升到第五，福特環球則首度以243件進入外國法人前十大。

2020年外國法人三種專利申請，也以發明專利為最大宗，占比87%，不過發明、設計專利都呈現負成長，而新型專利則是增加11%。