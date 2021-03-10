研華劉克振：Q1接單史無前例強勁 零組件缺貨仍是挑戰

工業電腦大廠研華（2395）樂觀上半年營運，研華董事長劉克振指出「今年首季接單是史無前例強勁」，雖然有重複下單跟提前下單問題，但還是樂觀全年營運，惟零組件缺貨持續干擾產業，研華預估對第2季營收仍有5-10%之影響。

劉克振表示，「今年首季接單是史無前例強勁」，比去年同期增加50%，如果是真的50%不得了，但要考慮客戶把需求提前，因為客戶都知道缺料，很多客戶是年底的訂單現在提前下。

劉克振指出，另外還有重複下單問題，研華對上游供應商不敢這麼做，但下游顧客是有可能。目前缺料的情況從業界來看，並沒有紓解，且搶料越來越多。

劉克振強調，就算有重複下單跟提前下單的因素，但今年Booking這麼強，加上應用、需求變多，因此今年還是樂觀的一年，如疫苗效果產生，讓各國疫情降溫，下半年缺料有機會舒緩。

研華看法是這麼強的booking，有新需求因素，就算打折，今年看法還是強的，應用也變多，今年是樂觀的一年，疫苗效果再發作，各國疫情降溫，下半年缺料有機會紓解，但上半年缺料影響還是較大，但研華議價交貨能力不差，可以應對這個情況。

研華嵌入式物聯網事業群總經理張家豪表示，研華自去年第4季接單開始回溫，領先出貨達20%，尤其今年1、2月持續增溫，加上出貨天數減少，接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為1.52，首季接單預計年成長率可達50%。

然，市場缺料且因供應期拉長，預估對研華第2季營收仍有5-10%之影響。對此，研華已積極展開各項因應措施，包括採購部分除針對未來一年訂單需求，要求供應商提前保留產能備料，同時也已進行市場掃調料滿足急單，並積極導入交期短替代料；產品部門則更換替代料件，盡速送客戶認證同意；業務部門，則與客戶確認一年內的中長期訂單，啟動備貨程序。