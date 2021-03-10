快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

研華劉克振：Q1接單史無前例強勁 零組件缺貨仍是挑戰

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠研華（2395）樂觀上半年營運，研華董事長劉克振指出「今年首季接單是史無前例強勁」，雖然有重複下單跟提前下單問題，但還是樂觀全年營運，惟零組件缺貨持續干擾產業，研華預估對第2季營收仍有5-10%之影響。

劉克振表示，「今年首季接單是史無前例強勁」，比去年同期增加50%，如果是真的50%不得了，但要考慮客戶把需求提前，因為客戶都知道缺料，很多客戶是年底的訂單現在提前下。

劉克振指出，另外還有重複下單問題，研華對上游供應商不敢這麼做，但下游顧客是有可能。目前缺料的情況從業界來看，並沒有紓解，且搶料越來越多。

劉克振強調，就算有重複下單跟提前下單的因素，但今年Booking這麼強，加上應用、需求變多，因此今年還是樂觀的一年，如疫苗效果產生，讓各國疫情降溫，下半年缺料有機會舒緩。

研華看法是這麼強的booking，有新需求因素，就算打折，今年看法還是強的，應用也變多，今年是樂觀的一年，疫苗效果再發作，各國疫情降溫，下半年缺料有機會紓解，但上半年缺料影響還是較大，但研華議價交貨能力不差，可以應對這個情況。

研華嵌入式物聯網事業群總經理張家豪表示，研華自去年第4季接單開始回溫，領先出貨達20%，尤其今年1、2月持續增溫，加上出貨天數減少，接單／出貨（B/B Ratio）比值擴大為1.52，首季接單預計年成長率可達50%。

然，市場缺料且因供應期拉長，預估對研華第2季營收仍有5-10%之影響。對此，研華已積極展開各項因應措施，包括採購部分除針對未來一年訂單需求，要求供應商提前保留產能備料，同時也已進行市場掃調料滿足急單，並積極導入交期短替代料；產品部門則更換替代料件，盡速送客戶認證同意；業務部門，則與客戶確認一年內的中長期訂單，啟動備貨程序。

研華 劉克振 疫情

延伸閱讀

研華首季接單動能強勁 營收將年增兩位數

刺胳針：印度本土研製疫苗Covaxin安全有效

研華2月營收 同期新高

研華、群聯法說 聚焦前瞻景氣

相關新聞

鴻海今年擬增資越南7億美元 營收挑戰破百億美元

鴻海集團積極布局越南，當地媒體報導，今年鴻海集團擬在越南增資7億美元，增加1萬名工作機會。到去年底鴻海集團在越南投資總額...

過度依賴台灣半導體，全球警戒中？從4個國際大事看各國態度

經歷車用晶片荒後，全世界發現了台積電的強大實力，短期內低聲下氣，但長期都想改變現況。美國前國防部長說，由於兩岸關係的不確定性，依賴台灣半導體產業極其危險。近期日本也邀請台積電成立研發中心，歐盟正計劃投入巨資，發展半導體產業。中國更是在上週召開的兩會中，將科技自主列為十四五期間最重要戰略方針。

集邦：看好自駕車 估2024年車用DRAM占整體逾3％

全球自動駕車產業近2年快速成長，TrendForce預期，至2024年除了車載資訊娛樂系統仍是車用DRAM消耗的主要應用...

國內唯一入圍！台灣科思創祖孫科學營獲CSR多元獎提名

台灣科思創今（10）日宣布，其「祖孫科學營」專案，榮獲美國知名PR News的「全球CSR與多元獎」，「小預算、大影響力...

蘋果宣布iPhone 12在印度生產 鴻海受惠

外電報導，蘋果公司（Apple）正式宣布，為了當地客戶，我們很驕傲將開始在印度生產iPhone 12，蘋果致力於在世界上...

昇陽半告宜特 求償56億元

昇陽半導體與宜特間的法律戰不停，昇陽半昨（9）日公布，針對遭宜特與相關人士侵害營業秘密造成的損害，提出附帶民事訴訟，求償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。