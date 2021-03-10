元太新一代彩色印刷電子紙 量產出貨

電子紙大廠元太（8069）今（10）日宣布，繼第一代彩色印刷電子紙在去年第2季導入終端應用產品後，最新一款彩色印刷電子紙E Ink Kaleido Plus也已量產出貨。元太董事長李政昊表示，新產品已獲得PocketBook、Onxy文石等品牌客戶的支持，分別推出採用新款彩色印刷電子紙的InkPad Color電子書閱讀器與BOOX Nova3 Color電子紙筆記本，也期許新產品能在數位教科書與繪本等領域大放異彩。

元太指出，E Ink Kaleido Plus技術透過精進彩色印刷的製程，讓印刷式彩色濾光片可更貼近電子墨水薄膜，使字體顯示更清晰、色彩更鮮明，並提供16灰階與4096色，打造超省電、更輕薄，且適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等；同時，與黑白電子紙相同，彩色印刷電子紙在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。

E Ink Kaleido Plus在前光開啟時，與上一代相比，能以三倍的色域創建更多飽和圖像，並推出較大尺寸的7.8吋面板，與上一代的6吋面板相比可針對不同應用提供較多選擇。此外，元太新一代電子薄膜具備更快的翻頁速度與更高顯示對比，使新一代彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，將可為電子紙筆記本產品提供彩色的數位書寫功能。

PocketBook業務與行銷長Evgeniy Zaitsev表示，全球數位內容的市場規模與多樣性迅速成長，很高興推出採用E Ink Kaleido Plus的7.8吋InkPad Color電子書閱讀器，未來將有更多以圖像呈現的數位內容需要色彩顯示，如漫畫、童書、非小說類圖書與期刊等，相信新產品將取得更好的市場成績。

Onyx文石執行長淡玉婷指出，文石與元太科技已合作超過12年之久，文石所推出的BOOX系列產品均採用電子紙顯示技術，近期推出的新款BOOX Nova3 Color電子紙筆記本則採用E Ink Kaleido Plus，預期這項產品將為數位閱讀與書寫彩色化開啟全新的潛在市場。