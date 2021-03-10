快訊

緬甸鎮壓殺無赦？支持翁山蘇姬的校長「被捕慘死」

台、帛旅遊泡泡 陳時中說「只剩這個問題」

元太新一代彩色印刷電子紙 量產出貨

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

電子紙大廠元太（8069）今（10）日宣布，繼第一代彩色印刷電子紙在去年第2季導入終端應用產品後，最新一款彩色印刷電子紙E Ink Kaleido Plus也已量產出貨。元太董事長李政昊表示，新產品已獲得PocketBook、Onxy文石等品牌客戶的支持，分別推出採用新款彩色印刷電子紙的InkPad Color電子書閱讀器與BOOX Nova3 Color電子紙筆記本，也期許新產品能在數位教科書與繪本等領域大放異彩。

元太指出，E Ink Kaleido Plus技術透過精進彩色印刷的製程，讓印刷式彩色濾光片可更貼近電子墨水薄膜，使字體顯示更清晰、色彩更鮮明，並提供16灰階與4096色，打造超省電、更輕薄，且適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等；同時，與黑白電子紙相同，彩色印刷電子紙在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。

E Ink Kaleido Plus在前光開啟時，與上一代相比，能以三倍的色域創建更多飽和圖像，並推出較大尺寸的7.8吋面板，與上一代的6吋面板相比可針對不同應用提供較多選擇。此外，元太新一代電子薄膜具備更快的翻頁速度與更高顯示對比，使新一代彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，將可為電子紙筆記本產品提供彩色的數位書寫功能。

PocketBook業務與行銷長Evgeniy Zaitsev表示，全球數位內容的市場規模與多樣性迅速成長，很高興推出採用E Ink Kaleido Plus的7.8吋InkPad Color電子書閱讀器，未來將有更多以圖像呈現的數位內容需要色彩顯示，如漫畫、童書、非小說類圖書與期刊等，相信新產品將取得更好的市場成績。

Onyx文石執行長淡玉婷指出，文石與元太科技已合作超過12年之久，文石所推出的BOOX系列產品均採用電子紙顯示技術，近期推出的新款BOOX Nova3 Color電子紙筆記本則採用E Ink Kaleido Plus，預期這項產品將為數位閱讀與書寫彩色化開啟全新的潛在市場。

電子紙 元太 閱讀

延伸閱讀

元太發表新彩色印刷電子紙技術 New Kaleido量產出貨

台灣最重要漫畫平台驚傳收攤 文策院：將擴大規模

永豐餘去年淨值大增 總座看今年五大產業審慎樂觀

元太2月營收13.56億元 年大增102.8%

相關新聞

鴻海今年擬增資越南7億美元 營收挑戰破百億美元

鴻海集團積極布局越南，當地媒體報導，今年鴻海集團擬在越南增資7億美元，增加1萬名工作機會。到去年底鴻海集團在越南投資總額...

過度依賴台灣半導體，全球警戒中？從4個國際大事看各國態度

經歷車用晶片荒後，全世界發現了台積電的強大實力，短期內低聲下氣，但長期都想改變現況。美國前國防部長說，由於兩岸關係的不確定性，依賴台灣半導體產業極其危險。近期日本也邀請台積電成立研發中心，歐盟正計劃投入巨資，發展半導體產業。中國更是在上週召開的兩會中，將科技自主列為十四五期間最重要戰略方針。

集邦：看好自駕車 估2024年車用DRAM占整體逾3％

全球自動駕車產業近2年快速成長，TrendForce預期，至2024年除了車載資訊娛樂系統仍是車用DRAM消耗的主要應用...

國內唯一入圍！台灣科思創祖孫科學營獲CSR多元獎提名

台灣科思創今（10）日宣布，其「祖孫科學營」專案，榮獲美國知名PR News的「全球CSR與多元獎」，「小預算、大影響力...

蘋果宣布iPhone 12在印度生產 鴻海受惠

外電報導，蘋果公司（Apple）正式宣布，為了當地客戶，我們很驕傲將開始在印度生產iPhone 12，蘋果致力於在世界上...

昇陽半告宜特 求償56億元

昇陽半導體與宜特間的法律戰不停，昇陽半昨（9）日公布，針對遭宜特與相關人士侵害營業秘密造成的損害，提出附帶民事訴訟，求償...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。