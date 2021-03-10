過度依賴台灣半導體，全球警戒中？從4個國際大事看各國態度

摘要 經歷車用晶片荒後，全世界發現了台積電的強大實力，短期內低聲下氣，但長期都想改變現況。美國前國防部長說，由於兩岸關係的不確定性，依賴台灣半導體產業極其危險。近期日本也邀請台積電成立研發中心，歐盟正計劃投入巨資，發展半導體產業。中國更是在上週召開的兩會中，將科技自主列為十四五期間最重要戰略方針。

最近全球科技股開始回檔，但半導體仍面臨嚴重短缺，不管是歐洲或美國政府，都緊急向台灣調貨，台積電成為全世界地緣政治家必爭之地。

上週美國人工智慧國家安全委員會（NSCAI）向國會提交報告，指出未來10年，中國很可能超越美國，成為世界AI強權，美國必須在2025年前在AI方面準備好，才能制衡中國。

但關鍵在於半導體。NSCAI主席、Google前執行長警告，由於對台灣晶片製造商的依賴，美國將有失去半導體優勢的危險。NSCAI共同主席、美國前國防部長則說，由於兩岸關係的不確定性，依賴台灣半導體產業極其危險。

從商業競爭角度，當一家公司過分依賴某一個特定供應商，或特定客戶，都存在巨大風險。過去中國大陸5G技術領先，所以全世界被華為牽制，但川普打破了這個現狀。現在全世界過分依賴台積電，也是一樣的情況。

也正因如此，供應商分散、市場分散是商業重要潛規則。不管鴻海做得有多好，蘋果絕不可能把所有訂單交給他們，頂多到一半。台積電因為市占率超過50%，而且沒有相近競爭對手，因此得以享有暴利。

現在全世界發現了台積電的強大實力，短期內對台積電低聲下氣，但長期都想改變現況，不願過於依賴台灣，被牽著鼻子走。台積電被迫去美國設第一座廠，未來會擴充到6座；近期日本也邀請台積電成立研發中心，歐盟正計劃投入巨資，發展半導體產業。

至於中國大陸就更不用說了，美國對半導體產業的制裁徹底打到中國要害。華為失去世界市場影響還相對輕微，因為可以靠內需彌補部分缺口，但沒有半導體關鍵零組件，所有電子產業都將停擺。上週在大陸召開的兩會中，科技自主被列為十四五期間最重要戰略方針。

全世界貿易未來會有非常不同面貌，既合作又競爭，大家都了解未來彼此需合作，但一定要留一手，以免翻臉時，受制於人。所以美國供應鏈要「去中化」，中國要「去美化」，現在大家開始某種程度的「去台化」，降低對台灣依賴的風險。

台積電今天之所以變得如此強大，某種層面要感謝三星。台積電專做代工，但三星有其他產品如面板、DRAM、手機，蘋果因為三星對其有潛在利益衝突，所以晶圓代工不再下單給三星，改轉台積電。台積電成功的代價，是台灣沒有三星這樣的品牌巨人，宏碁、華碩都還有一段距離。

台灣是全世界代工王國，但難道代工是台灣產業的宿命？所幸台灣已經有覺醒，鴻海董事長劉揚偉上週接受訪問時表示，「為了台灣下一代，絕對不能侷限代工思維」，宣示台灣下一代不能再當打工仔！

鴻海的作法是不再去抱蘋果或特斯拉的大腿，自己打造一個資源整合平台MIH，當造局者，讓全世界電動車領域有技術、有產品的人，通通往這邊靠，成為資源整合者，也就是其所謂「電動車的安卓」。

以鴻海垂直整合的製造經驗，當然有這個實力，無怪乎現在已有近千家全球廠商加入。鴻海並沒有改做B2C品牌，但平台本身就是一種品牌。以前是以蘋果為中心，我做他的B2B夥伴，現在是以我為中心，讓全世界其他的B廠家和我形成夥伴關係。

2021年是顛覆式創新起飛年，台灣整天喊5G、AI、半導體，但還停留在技術創新，未來應走向「商業模式創新」。

鴻海已邁向2.0時代，我們期待未來能看到「台積電2.0」、「台灣2.0」！

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