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元太發表新彩色印刷電子紙技術 New Kaleido量產出貨

經濟日報 / 記者李珣瑛 /新竹即時報導
元太科技發表新一代E Ink Kaleido Plus適合顯示表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等圖像豐富的資訊。圖／元太提供
元太科技發表新一代E Ink Kaleido Plus適合顯示表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等圖像豐富的資訊。圖／元太提供

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（10）日宣布， 繼第一代彩色印刷電子紙於2020年第2季導入於終端應用產品後，最新一款彩色印刷電子紙（E Ink Kaleido™ Plus， 又名New Kaleido）已量產出貨。

此項技術提供16灰階與4096色，可打造超省電、便於攜帶，並適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如：表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等。同時，與黑白電子紙相同，彩色印刷電子紙在陽光下可清晰顯示文字與細緻的圖像。

E Ink Kaleido Plus彩色印刷電子紙透過精進彩色印刷的製程技術，讓印刷式彩色濾光片（Color Filter Layer）可更貼近電子墨水薄膜，使得字體顯示更清晰、色彩更鮮明。E Ink Kaleido Plus對前光的改進減少了光散射， 與上一代相比，在前光開啟時，E Ink Kaleido Plus在前光開啟時，相比於上一代，以三倍的色域創建了更多飽和圖像。它同時推出較大尺寸的7.8吋面板，與上一代的6吋面板相比，除了尺寸增大，更可針對不同的應用提供較多面板尺寸選擇。

元太科技董事長李政昊表示，很高興於市場推出新款彩色印刷電子紙E Ink Kaleido Plus。自上一代E Ink Kaleido推出後，元太科技積極了解客戶的反饋並於本次的技術升級中改善，以更鮮豔的色彩為彩色電子紙裝置提升色彩表現。期許E Ink Kaleido Plus將於數位教科書與繪本等領域大放異彩。同時，元太科技很榮幸的在本次新技術發表時，也獲得PocketBook與Onxy文石等品牌客戶的支持，分別於市場上推出採用E Ink Kaleido Plus的InkPad Color電子書閱讀器與BOOX Nova3 Color電子紙筆記本等兩款彩色電子紙產品。

PocketBook業務與行銷長Evgeniy Zaitsev表示，「我們很高興透過採用E Ink Kaleido Plus推出新款7.8吋InkPad Color電子書閱讀器，以拓展公司的彩色閱讀器產品線。全球數位內容的市場規模與多樣性迅速的成長，未來將有更多的以圖像呈現的數位內容需要色彩顯示，如漫畫、童書、非小說類圖書與期刊等，而這些色彩讓數位內容更有吸引力與資訊量。在彩色電子書閱讀器的需求將持續成長，我們將提供更好的產品以滿足客戶需求。與2020年推出的6吋彩色電子書閱讀器相比，我們相信新款7.8吋彩色電子書閱讀器將取得更好的市場成績。」

Onyx文石執行長淡玉婷表示：「這是一個興奮的時刻，文石與元太科技已合作超過12年之久，文石所推出的BOOX系列產品均採用電子紙顯示技術。近期推出的新款BOOX Nova3 Color電子紙筆記本就是採用最新一代彩色印刷電子紙E Ink Kaleido Plus，我們預期這項產品將為數位閱讀與書寫彩色化開啟全新的潛在市場。」

E Ink Kaleido Plus除運用新的印刷式彩色濾光片技術，取代玻璃彩色濾光片，讓彩色印刷電子紙顯示器可更輕薄，也具備更好的色彩光學表現。而這也讓電子書閱讀器領域客戶可設計更多符合人體工學的裝置，並透過色彩的顯示提升電子書的購買與閱讀體驗。

此外，元太科技新一代的電子薄膜具備更快的翻頁速度與更高的顯示對比，也讓新一代的彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，將可為電子紙筆記本產品提供彩色的數位書寫功能，為教育與專業應用領域帶來嶄新的數位閱讀與書寫的選擇。

新一代彩色印刷電子紙技術E Ink Kaleido Plus具有更鮮豔的色彩表現。圖／元太提供
新一代彩色印刷電子紙技術E Ink Kaleido Plus具有更鮮豔的色彩表現。圖／元太提供

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