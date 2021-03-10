集邦：看好自駕車 估2024年車用DRAM占整體逾3％

全球自動駕車產業近2年快速成長，TrendForce預期，至2024年除了車載資訊娛樂系統仍是車用DRAM消耗的主要應用外，另隨著自駕等級的提升，車用DRAM位元消耗量將占整體DRAM位元消耗量3%以上，其後續潛力不容小覷。

TrendForce進一步表示，由於汽車對於安全性的要求遠高於一般消費性電子裝置，對於品質與耐用性的嚴謹度無法相提並論，因此車商從新車開案、驗證、到實際上市的日程可能相隔3~5年，也使得目前市售車款與開案中的相比，記憶體容量及規格會呈現極大落差。

TrendForce指出，從車載資訊娛樂系統來看，在基礎影音娛樂的運算要求下，該項目為市售車中目前DRAM使用量最高的類別。不過由於功能仍相當簡易，主流DRAM用量也僅在1~2GB（Gigabyte）而已，而隨著畫質的升級、影像傳輸速度的提升，開案中的解決方案有往4GB、高階的朝向8GB轉進的趨勢。產品規格方面，由於車載資訊娛樂系統目視距離較近，因此畫面傳遞延遲時間必須極短以防頓挫感產生。在速度及頻寬的要求下，DRAM規格也從DDR3 2/4Gb（Gigabit）慢慢往LPDDR4 8Gb靠攏。

從先進駕駛輔助系統來看，目前發展可分為兩種體系，一種是發散式如倒車雷達，其DRAM用量亦僅需2/4Gb即可；另一種則為集中式，將各感測器截取到的資訊直接傳回中控作整合及運算，採用2/4GB較高的DRAM用量。然目前市面流通的車輛仍以ADAS level 1~2為主，因此DRAM用量仍低。往後隨著自駕等級往level 3以上發展，甚至AI功能的加入，由於車輛須具備整合資訊並立刻作出判斷的能力，對於感測器所捕獲的大量資料必須即時處理，因此對於頻寬的要求也更大，將帶動DRAM規格自DDR3、往LPDDR4/4X、再下一步往LPDDR5、甚至GDDR6/HBM演進。