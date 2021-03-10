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世界先進攜手陽明交大 推短期投片決策最佳化計畫

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

晶圓代工廠世界（5347）於今（10）日宣布，將與陽明交通大學工業工程管理學系合作，進行「晶圓製造廠短期投片決策最佳化計劃」，委由張永佳教授主持。

世界指出，將透過此計畫發展準確率高，且能跨產品線針對客戶需求及製造現場變動，而即時進行調整的智能管理系統，將新式的最佳化演算法應用於半導體製造排程規劃，協助公司進行智能製造與智能管理，有效提升產能運用與交期管理，為客戶創造價值。

世界資訊科技暨智能管理協理張永政表示，過去30年，半導體業因工業3.0的改造，透過電子與資訊技術建立高自動化的生產管理環境，也奠定台灣半導體生產的基礎。今日的工業4.0強調智能化發展，為產業帶來新契機。由於半導體的生產週期非常長，對晶圓製造而言，生產排程的初始投片決定生產線的效率計畫與客戶交期。此次與陽明交通大學合作的創新開發，可提供新式實時閉環控制來處理變異與最佳化，藉以提升生產效能與客戶服務。

計畫主持人陽明交通大學張永佳教授則說，台灣的半導體產業是最早發展自動化與智慧化的產業，經過多年發展，可以看到各半導體廠在生產規劃部份都已經使用大型資訊系統進行輔助。但當客戶需求及製造現場發生變動時，為補足大型資訊系統彈性不足的缺憾，需要在短期投片規劃步驟中輔以人工調整。由於半導體製造的各項限制過於繁雜，此項作業經常過於耗時。在此次與世界先進的產學計畫中，希望能夠與其合作開發合於其生管人員使用的決策工具，藉由工業工程的專業協助提高其工作效率，奠定該公司智能管理的基礎。

半導體 晶圓代工廠

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