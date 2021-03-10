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動力-KY：顯卡、PC散熱風扇訂單能見度延長至2.5個月

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

顯示卡散熱風扇龍頭廠商動力科技（6591）2月合併營收為1.01億元，較去年同期大幅成長185.25％， NVIDIA於 2月25日推出新款中價版的RTX3060系列晶片，下游系統廠商進入首波鋪貨期，加上比特幣、乙太幣等價格飆升帶動挖礦機需求增加，帶動公司顯示卡相關風扇出貨量持續成長。

該公司表示，以目前NVIDIA公告的產品規格來看，RTX 3060系列具備高過主流GPU的12GB記憶體，主打1080p 60FPS遊戲體驗，效能介於RTX 2070和RTX 2080之間，可望取代目前串流遊戲（Steam）玩家使用率最高、占比達9成的GTX 1060，而去年12月推出的RTX 3060 Ti，則是瞄準GTX 1080及RTX 2060的升級市場。

以目前NVIDIA新款GPU持續缺貨，下游顯示卡拉貨力道強勁，該公司顯示卡及PC相關散熱風扇產品訂單能見度延長至2.5個月。

動力表示，近期各種加密貨幣包括比特幣、乙太幣等價格飆升，推升下游挖礦機台需求明顯成長，NVIDIA 預計於第2季推出挖礦專用的產品線 NVIDIA CMP晶片 (Cryptocurrency Mining Processor，加密貨幣挖礦處理器)。

以目前NVIDIA公布的規格來看，CMP 系列晶片沒有顯示輸出功能，可大幅改善採礦時的氣流，能讓產品更密集的排列；CMP 擁有較低的峰值核心電壓及頻率，提高採礦的用電效率，加上其專攻高速運算的功能性設計，對於散熱風扇的排熱效能較一般顯示卡明顯為高。預估隨加密貨幣交易流通及應用場景日趨廣泛，此波挖礦風潮將可望延續，公司礦機專用的高效散熱風扇訂單可望持續成長。

NVIDIA 顯示卡 加密貨幣

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