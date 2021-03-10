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展碁國際11日啟動競拍 底價22.32元

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

宏碁旗下3C專業通路代理商展碁國際（以下簡稱展碁）為配合初次上市前由永豐金證券主辦現金增資發行新股，其中5,328張採競價拍賣。競價拍賣從3月11日起至15日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為22.32元，每標單最低為1張，最高675張，以價高者優先得標，並於3月17日上午10點開標。

展碁（6776）成立於1997年，為台灣第一大軟體產品、前三大資訊產品代理商；自2016年起營收年年成長，2020年營收達172.8億元，YOY 28%；2020年全年EPS 2.63元，相較2019年全年EPS 1.7元，大幅成長55%，營收獲利均刷新歷年紀錄；日前董事會決議擬每股配發現金股利2元，如待展碁今年度股東會通過，將優於去年發放的1.5元。

法人分析，看準展碁具備23年以上長期累積的優質通路業管理經驗，代理及經銷國內外超過150個領導品牌，以及佈建全台完善的銷售通路及服務機制，充分滿足客戶一次購足需求，已形成規模優勢，推升營運持續增長，今年營運展望樂觀。

營收 股東會 EPS

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拓凱去年EPS 7.48元 配息5元

崇越電去年EPS 5.32元 股息4.3元

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