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蘋果宣布iPhone 12在印度生產 鴻海受惠

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
蘋果公司宣布，將開始在印度生產iPhone 12。路透
蘋果公司宣布，將開始在印度生產iPhone 12。路透

外電報導，蘋果公司（Apple）正式宣布，為了當地客戶，我們很驕傲將開始在印度生產iPhone 12，蘋果致力於在世界上生產最好的產品與服務，以使我們的客戶滿意。由於iPhone 12主力供應商為鴻海（2317），因此，鴻海受惠最大。

印度媒體之前引述消息人士報導，蘋果有意把中國大陸境內的 7% 至 10% 產能遷移到印度，分散包括地緣政治在內的各種風險。iPhone 代工廠鴻海集團已配合蘋果要求，開始在印度南端 Tamil Nadu 廠內組裝 iPhone 12，現已進入試量產階段。

外電指出，2020年5月，蘋果開始擴大印度製造的規模，目標是將中國大陸製造大約五分之一的產能，轉移到印度生產。

印度 蘋果 iPhone 12

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