久陽轉骨有成 2月營收1.54億元、年增213％

久陽精密（5011）2月自結合併營收為1.54億元，較去年同期成長128.88%，年增213.4%；累計前二月月合併營收為4億3,816萬元。

久陽表示，伴隨歐美鋼價持續攀升及國內外市場需求提升，加以原物料價格居高不下，以及下游需求不斷，螺絲業務重回成長軌道，使得公司接單順暢。另2月適逢年節期間，雖影響到2月營收表現，但隨著本業營運轉佳，加上子公司榮福公司台東焚化爐整改案亦開始營運，後續營收持續看好。

董事長孫正強說，在運輸及環保事業部分，由於缺櫃現象得到緩解，估計運貨量開始增長，在海運費持續維持高檔的情況下，未來獲利可期；陸運部分，亦積極組織車隊，計劃於上半年完成車輛購置，公司不僅可提升載運量，也增加調度彈性，擴展營運規模，使公司的系統營運更加完善。

此外，榮福公司持續以取得更多焚化爐整改與操作管理案件為目標，搭配子公司台鋼能源公司太陽能建置規劃，對營運表現有加分作用。子公司台鋼環保目前氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，集塵灰清運處理亦同步進行規劃，預計下半年度可以開始執行，進行廢棄物高值化再利用，貫徹循環經濟理念。在本業與子公司營運陸續進入佳境，公司對今年營運展望持樂觀看法。