快訊

國道3號2輛大車追撞翻覆 1車當場摔落高架橋 壓毀橋下小車

疫後分離主義？歐盟能否「共存安撫」歐洲獨派未爆彈

沛波2月營收2.02億元 營運前景續樂觀

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

沛波（6248）2月自結營收為2.02億元，較1月下滑38.13%，較去年同期減少23.55%，累計前二月自結營收為5.28億元，較去年同期成長17.24%。　

沛波表示，受到農曆春節假期工作天數減少所致，影響2月營收表現，去年農曆過年在1 月，營收比較基期不同，但就累計前二月營收來看，因鋼筋單價較去年成長15%，故整體表現優於去年同期，預計從3月起的營收會回到正軌。

根據投資台灣事務所統計，截至今年2月25日，投資台灣三大方案中有820家公司通過審核，總投資金額約為1兆1,945億元，其中，在「台商回台投資」方案項目，截至去年底，有209家公司通過審核，總投資金額約有7,925億元，且大廠商在前年均已擬定投資計畫，並在近期建廠及建置產線，故國內對鋼筋等建築材料需求持續暢旺。

總經理葉俊良表示，除了台商回台投資積極，加上台積電（2330）等公司在國內擴廠以及都更案陸續進入興建期，鋼筋整體市場展望佳，在近日鋼價走高且國內鋼筋需求強勁下，沛波今年營運業績可望再提升，對未來業績展望維持正向看法。

營收

延伸閱讀

開發、新光金2月獲利躍增

廣達、仁寶2月營收 同期最佳

宏碁、華碩 同寫佳績

出口連八紅 寫最旺2月

相關新聞

iMac Pro將停售 醞釀換機潮

蘋果公司將停售iMac Pro桌機，該公司證實，一旦現有庫存售罄，就不再供應iMac Pro，市場揣測，這可能是為推出搭...

昇陽半告宜特 求償56億元

昇陽半導體與宜特間的法律戰不停，昇陽半昨（9）日公布，針對遭宜特與相關人士侵害營業秘密造成的損害，提出附帶民事訴訟，求償...

敦南內線交易案 宋恭源3,000萬元交保

美商達爾公司併購敦南科技爆內線交易案，光寶科技創辦人、敦南前負責人宋恭源獲併購案消息，涉利用假外資賺取價差6,000萬元...

「微網紅」成本低觸及廣 另類行銷

以網紅、YouTuber等方式網路行銷行之有年，但有些價位已經不低，永康街名店「TOASTERiA CAFE」（吐司利亞...

微網紅平台 獲矽谷創投注資

找網紅做行銷，進入「微網紅」、全民網紅時代。本土新創第一家一站式微網紅媒合平台Influenxio圈圈科技昨（9）日宣布...

廣達、仁寶2月營收 同期最佳

廣達昨（9）日公布2月合併營收801.47億元，月減15.1%，年增62.9%，其中，2月筆電出貨600萬台，營收及出貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。