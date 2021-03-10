沛波2月營收2.02億元 營運前景續樂觀
沛波（6248）2月自結營收為2.02億元，較1月下滑38.13%，較去年同期減少23.55%，累計前二月自結營收為5.28億元，較去年同期成長17.24%。
沛波表示，受到農曆春節假期工作天數減少所致，影響2月營收表現，去年農曆過年在1 月，營收比較基期不同，但就累計前二月營收來看，因鋼筋單價較去年成長15%，故整體表現優於去年同期，預計從3月起的營收會回到正軌。
根據投資台灣事務所統計，截至今年2月25日，投資台灣三大方案中有820家公司通過審核，總投資金額約為1兆1,945億元，其中，在「台商回台投資」方案項目，截至去年底，有209家公司通過審核，總投資金額約有7,925億元，且大廠商在前年均已擬定投資計畫，並在近期建廠及建置產線，故國內對鋼筋等建築材料需求持續暢旺。
總經理葉俊良表示，除了台商回台投資積極，加上台積電（2330）等公司在國內擴廠以及都更案陸續進入興建期，鋼筋整體市場展望佳，在近日鋼價走高且國內鋼筋需求強勁下，沛波今年營運業績可望再提升，對未來業績展望維持正向看法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言