大和解！ 黃茂雄、寶佳與華新共推11名東元董事

東元（1504）集團會長黃茂雄以個人身分與主要股東寶佳機構及華新麗華經過充分溝通，三方已順利達成共識，共同推舉東元下屆十一名董事候選人，攜手為永續發展貢獻所長，除期許東元未來能持續維機電核心事業的領先地位並加速深化在綠能、太陽電動車及智慧製造等先進領域的發展商機，為廣大股東們創造更長遠的價值。

寶佳機構持有東元約 25% 股權，經過近來雙方團隊頻繁接觸與溝通，過去一年來彼此之誤解皆已圓滿排除。寶佳重申，秉持當初投資東元的初衷：旗下建築事業數十年使用東元機電產品，對在國內乃至於全球的優質領導牌地位加深肯定，除許願當個快樂的投資人並全力支持東元朝既有方向永續發展。

東元表示， 近日與東元策略聯盟的華新麗華也表達歡迎寶佳加入， 未來發展項目除了擴及電動車充電樁、離岸風陸域變站統包工程以太陽能源儲電工程等外，三大股東亦皆有共識除了發展風電、太陽能再生源事業，亦可加強使用在智慧工廠、樓宇等解決方案。

而電動車衍生的充電樁也需要儲能系統與電纜的合作設計，實現在不同環境的安裝需求等。這些主要股東針對東元未來發展方向的具體共識，都將為東元帶來更嶄新成長動能。

三大股東深信，東元經營團隊在邱純枝董事長的帶領之下，將持續秉持尊重專業、整合資源永續發展及創造股東長期價值的核心指導原則，並輔以寶佳機構及華新集團堅實的產業資源異業結盟、鼎力協助發展模式，東元必可再創巔峰。