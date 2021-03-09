趨勢科技啟動徵才計畫 開出四大領域職缺

全球網路資安解決方案業者趨勢科技宣布啟動2021年度徵才計畫，全球企業朝雲端邁進、投身數位轉型的浪潮，但快速進展的數位科技也帶來快速的資安威脅，趨勢科技今年的人才需求，將以雲端及資安研究領域為目標，預計開放包含「雲端開發」、「軟體開發」、「資安研究」、「資料科學家」等四大領域職缺的百位新人，從今年3月起前進校園舉辦企業說明會、博覽會，以及暑期及全年實習計畫等系列活動。

趨勢科技人資協理柯志宜表示，雲端時代中，高靈活度及快速應變將成組織關鍵競爭力，趨勢科技透過任務導向的敏捷組織管理，鼓勵員工善用雲端和DevOps蒐集到的大量數據及客戶回饋做出正確決策，在多元開放且打破傳統階級氛圍的環境下，每個人在DevOps過程中都有機會站上舞台，成為組織決策者。

趨勢科技表示，除了透過競賽及讀書會讓工程師們在競技過程中學習及分享新技術，其獨特的社團文化更是員工發揮潛能與創造力的另一個新舞台。趨勢科技目前有超過40個以上社團，不論是想鍛鍊體魄的運動類社團，或是展現生活品味如咖啡、書法等社團一應俱全，鼓勵趨勢人才打破團隊疆界，以多元的視角共同激盪出創新思維。

趨勢科技四大領域將招募雲端開發工程師、軟體開發工程師、資安研究人員和資料科學家。同時「2021 YOUNG趨勢人暑期及全年實習計畫」亦將開跑，預計招募20多位暑期實習生與全年實習生，重點培養雲端架構設計與開發、資安威脅研究、機器學習、使用者經驗等四大類人才。