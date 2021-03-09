伊頓三大策略助客戶用電轉型 克服後疫情時代能源困境

數位化浪潮席捲全球產業，轉型成為企業永續發展的必要策略，然而除了營運流程與商業模式的優化外，企業的電源管理思維也需同步進化，技術領先全球的動力管理專家伊頓，近期除了積極強化在地佈局，提供台灣產業更高階儲能兩用方案、加深與台灣經銷夥伴的連結外，更透過數位技術協助客戶，在後疫情時代順利維持企業運作。

伊頓電氣台灣區總經理宮鴻華今(9)日指出，對絕大多數企業而言，2020年是充滿考驗的一年，伊頓集團也在去年底針對亞洲六國進行了電力轉型議題市調。根據這份調查顯示，即便在Covid-19疫情的衝擊下，台灣仍有27％的企業加大投資電力設備，且平均超前部署4年。

他表示，台灣是高階製造業的全球重要樞紐，對電力品質的需求相對高，用電管理的主要挑戰，則來自於基礎設施老舊、電網變動因應、政策法規更新、企業訂立環保永續目標、缺乏用電管理的專業知識等，這些因素固然對營運帶來考驗，另一方面也顯示出台灣企業已意識到新世代能源管理的重要性。

台灣企業的能源困境，同時也出現在全球其他國家，伊頓電氣集團營運長Uday Yadav在2020年的股東會上，就提出伊頓全球五年發展策略，台灣伊頓也由此策略，進一步制定出2021年三大營運重點，透過儲能、在地化與數位化等創新解決方案，協助客戶用電轉型，實現永續發展目標。

三大重點的第一步是打造新世代能源系統與專業諮詢。伊頓近期不斷深化電力產品布局，其中位於台北的高階儲能方案展示中心已接近完工，預計將在2021年第一季落成啟用，到時伊頓的台北工廠將成為此方案的實用場域，藉此讓使用者了解儲能兩用系統可為企業創造的價值。在此同時，對用電管理專業不足的台灣企業，伊頓也會扮演能源顧問角色，協助業者在日益複雜的能源技術中，找到最適化解決方案。

其次是持續深耕在地。位於台北的伊頓廠房已是伊頓全球模範工廠，在此同時，伊頓除了為台灣產業提供先進能源管理平台，也挹注研發資源與技術，近期的儲能兩用系統就採用台灣製造鋰電池，在市場強調Made in Taiwan意象。

另外伊頓也十分重視與台灣夥伴的關係，1月12日舉辦了盛大的經銷商大會，與經銷夥伴歡聚一堂，未來伊頓將持續經銷商通路養成計畫，依據伊頓的營運策略，針對新服務、新產品，招募全新經銷通路，並提供相關技術與教育訓練，協助經銷業者強化競爭力。

第三是因應數位化趨勢，提出IPM 2.0與VCOM等監控解決方案。IPM(Intelligent Power Manager)是伊頓近年致力打造的智慧電源管理軟體，提供了必要的工具，協助監控和管理實體與虛擬環境中的電源設備，確保系統的正常運作與資料的完整性。

VCOM則是完整的資料中心基礎建設管理平台，用於監控CPU與虛擬機器。除了提供數位化管理工具外，因應疫情時代的零接觸需求，伊頓台北廠的廠驗開始採用微軟的HoloLens智慧眼鏡，可以有超過50名客戶同時使用此一數位智慧穿戴式裝置，從遠端即時視訊檢視產品並測試功能。

全球產業局勢劇烈變動、地球環境日益惡劣，電源管理轉型已然成為企業永續發展的必要策略，伊頓堅持深耕在地、數位化布局，將可提供台灣產業完善先進的能源解決方案，成為客戶面對市場的強力後盾。