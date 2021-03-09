橘子2月營收11.9億元 年增14%

遊戲業者橘子（6180）今（9）日公告2月合併營收達11.9億元，月增28%、年增14%，為歷年同期次高。橘子表示，上月業績成長主要因端遊《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上海外限定新職業「墨玄」上市，讓該款遊戲上月營收創下歷史新高；手遊《天堂M》及其他多款遊戲也配合農曆春節假期推出改版活動，因此挹注上月營收大幅增長。

橘子今年元月先是推出全新IP手遊《龍之谷：新世界》，並在元月底舉辦「2021橘子嘉年華」，結合集團內各項服務，線上、線下同步開展，線上直播創造1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破140萬，線下在防疫人流控管下，三天仍有超過6千人次觀展。進入2月，旗下遊戲《新楓之谷》、《龍之谷：新世界》都推出新職業，即將上市的手遊《彈射世界》也在日前開放搶先體驗，吸引玩家人氣。

展望後市，橘子表示，《新楓之谷》將首次與台灣高人氣插畫IP「 貓貓蟲咖波」獨家合作；《天堂M》四大經典職業「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」已開放預先登錄，並同步開放「職業轉換」及釋出「新副本追加活動」，預期將持續挹注遊戲營收表現。