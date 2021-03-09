快訊

萬一台灣「扛不住」？台版擊殺鏈與美國的憂心

火大！談梅根接受專訪 英主持人氣到衝出攝影棚

橘子2月營收11.9億元 年增14%

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

遊戲業者橘子（6180）今（9）日公告2月合併營收達11.9億元，月增28%、年增14%，為歷年同期次高。橘子表示，上月業績成長主要因端遊《新楓之谷》延續1月AWAKE大改版效益，加上海外限定新職業「墨玄」上市，讓該款遊戲上月營收創下歷史新高；手遊《天堂M》及其他多款遊戲也配合農曆春節假期推出改版活動，因此挹注上月營收大幅增長。

橘子今年元月先是推出全新IP手遊《龍之谷：新世界》，並在元月底舉辦「2021橘子嘉年華」，結合集團內各項服務，線上、線下同步開展，線上直播創造1.6萬人同上觀看紀錄、總觸及人次破140萬，線下在防疫人流控管下，三天仍有超過6千人次觀展。進入2月，旗下遊戲《新楓之谷》、《龍之谷：新世界》都推出新職業，即將上市的手遊《彈射世界》也在日前開放搶先體驗，吸引玩家人氣。

展望後市，橘子表示，《新楓之谷》將首次與台灣高人氣插畫IP「 貓貓蟲咖波」獨家合作；《天堂M》四大經典職業「重生的戰鬥先鋒．騎士道職業改版」已開放預先登錄，並同步開放「職業轉換」及釋出「新副本追加活動」，預期將持續挹注遊戲營收表現。

營收 手遊

延伸閱讀

金控2月獲利出爐 中信金累計EPS 0.69元稱冠

中菲行2月營收年增71% 淡季寫佳績

傳奇公告 2月每股賺0.29元

春節運量大增八成 侯友宜送橘子慰勞清潔隊員

相關新聞

謝金河：鴻海MIH若能使力 在台灣資本市場地位將不同

財信傳媒董事長謝金河從去年股價表現、本益比、殖利率等比較了台積電、聯電、台達電、聯發科、鴻海（2317）等5家公司，認為...

崇越電去年每股純益5.32元 董事會通過每股配息4.3元

電子化學材料供應商崇越電（3388）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘 分配案。去年稅後純益 為3.94億元，年增4.9...

台團隊太陽能材料雷射登國際期刊 積體光路領域突破

台灣團隊結合太陽能材料鈣鈦礦與光纖，研發出更輕薄、節能、平價的雷射元件，今年2月登上國際頂尖學術期刊先進材料（Advan...

台灣之星「T STAR行銷接班人」 遮學歷盲選優秀人才

台灣之星宣布，啟動第三屆「T STAR行銷接班人」計畫，過去兩屆吸引2，000多件報名履歷，錄取率僅0.4%，共培訓14...

大立光除了長期投資價值... 郭明錤點出5大中短期潛在利多

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，股王大立光（3008）除受惠於長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢，具有長期投資價值之...

趨勢科技啟動年度徵才計畫 搶雲端、資安人才

國際資安大廠趨勢科技宣布啟動2021年度徵才計畫，面對數位科技快速進展所帶來瞬息萬變的資安威脅，趨勢科技持續投注龐大資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。