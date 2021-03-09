快訊

萬一台灣「扛不住」？台版擊殺鏈與美國的憂心

火大！談梅根接受專訪 英主持人氣到衝出攝影棚

崇越電去年每股純益5.32元 董事會通過每股配息4.3元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

電子化學材料供應商崇越電（3388）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘 分配案。去年稅後純益 為3.94億元，年增4.9%，每股純益5.32元；董事會決議去年盈餘每股配息4.3元，以今日收盤價73.4元計算，現金殖利率5.9%。

崇越電去年合併營收79.13億元，年增1.8%。公司表示，去年雖歷經新冠疫情及匯率波動干擾，但去年下半年全球產業復甦力道強勁，拉動各類型產品訂單挹注業績；加上公司不斷持續投入開發新材料，營收及獲利因而仍小幅成長。

董事會並通過去年盈餘將配發現金股利4.3元，配發率維持八成以上，落實獲利回饋股東政策。

崇越電今日也公布2月合併營收營收5.43億元，年增12.4％；累計前二月合併營收13.33億元，年增31.5％。

崇越電表示，今年以來延續疫後產業復甦力道，各項消費性電子、車用及5G等產品應用拉貨持續強勁，帶動前二月合併營收比去年同期有顯著增幅，且從 目前掌握訂單看，公司上半年營運可望維持高檔。

崇越電對今年營運成長抱持樂觀，主因目前各國均在積極推動疫苗接種、加上新增病例減緩，更為全球經濟復甦提供更好的發展空間。

崇越電舉近日「中國物流與採購聯合會」公布2月份全球製造業採購經理指數上升1.2個百分點至55.6％，連續8個月保持在50％以上為例，顯示景氣復甦動能依舊向上。因所代理材料廣泛應用於各行各業，公司有信心全年營運可隨著全球經濟同步向上成長。

營收 崇越電

延伸閱讀

英單日新增病例減至5千以下 去年9月底以來最少

南亞科、群聯 押長天期

麗清 營收大增1.6倍

鈞興績增140% 接單暢旺

相關新聞

謝金河：鴻海MIH若能使力 在台灣資本市場地位將不同

財信傳媒董事長謝金河從去年股價表現、本益比、殖利率等比較了台積電、聯電、台達電、聯發科、鴻海（2317）等5家公司，認為...

崇越電去年每股純益5.32元 董事會通過每股配息4.3元

電子化學材料供應商崇越電（3388）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘 分配案。去年稅後純益 為3.94億元，年增4.9...

台團隊太陽能材料雷射登國際期刊 積體光路領域突破

台灣團隊結合太陽能材料鈣鈦礦與光纖，研發出更輕薄、節能、平價的雷射元件，今年2月登上國際頂尖學術期刊先進材料（Advan...

台灣之星「T STAR行銷接班人」 遮學歷盲選優秀人才

台灣之星宣布，啟動第三屆「T STAR行銷接班人」計畫，過去兩屆吸引2，000多件報名履歷，錄取率僅0.4%，共培訓14...

大立光除了長期投資價值... 郭明錤點出5大中短期潛在利多

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，股王大立光（3008）除受惠於長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢，具有長期投資價值之...

趨勢科技啟動年度徵才計畫 搶雲端、資安人才

國際資安大廠趨勢科技宣布啟動2021年度徵才計畫，面對數位科技快速進展所帶來瞬息萬變的資安威脅，趨勢科技持續投注龐大資源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。