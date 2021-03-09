崇越電去年每股純益5.32元 董事會通過每股配息4.3元

電子化學材料供應商崇越電（3388）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘 分配案。去年稅後純益 為3.94億元，年增4.9%，每股純益5.32元；董事會決議去年盈餘每股配息4.3元，以今日收盤價73.4元計算，現金殖利率5.9%。

崇越電去年合併營收79.13億元，年增1.8%。公司表示，去年雖歷經新冠疫情及匯率波動干擾，但去年下半年全球產業復甦力道強勁，拉動各類型產品訂單挹注業績；加上公司不斷持續投入開發新材料，營收及獲利因而仍小幅成長。

董事會並通過去年盈餘將配發現金股利4.3元，配發率維持八成以上，落實獲利回饋股東政策。

崇越電今日也公布2月合併營收營收5.43億元，年增12.4％；累計前二月合併營收13.33億元，年增31.5％。

崇越電表示，今年以來延續疫後產業復甦力道，各項消費性電子、車用及5G等產品應用拉貨持續強勁，帶動前二月合併營收比去年同期有顯著增幅，且從 目前掌握訂單看，公司上半年營運可望維持高檔。

崇越電對今年營運成長抱持樂觀，主因目前各國均在積極推動疫苗接種、加上新增病例減緩，更為全球經濟復甦提供更好的發展空間。

崇越電舉近日「中國物流與採購聯合會」公布2月份全球製造業採購經理指數上升1.2個百分點至55.6％，連續8個月保持在50％以上為例，顯示景氣復甦動能依舊向上。因所代理材料廣泛應用於各行各業，公司有信心全年營運可隨著全球經濟同步向上成長。