聯華電子贈東石高中棒球隊100萬元 培育台灣之光

東石高中棒球隊是嘉義縣唯一的青棒隊，自去年起受疫情影響募款銳減，面臨經費短絀困境，晶圓代工廠聯華電子（2303）長期支持國內運動人才的培育，今（9）日宣布贊助100萬元予東石高中棒球隊，由聯華電子董事長洪嘉聰親臨捐贈儀式，東石高中校長楊長鉿代表受贈並回贈球衣予洪董事長，感謝聯電解決球隊運作的燃眉之急，支持年輕球員們為國家及夢想爭光。

楊長鉿校長表示，東石高中棒球隊成立22年來，在社會各界關心及資源贊助下穩定發展，參加各項賽事，成績表現亮眼，然長期為球隊經費之籌措費盡苦心。此次感謝立法委員陳明文、蔡易餘先生努力為球隊爭取各界資源，並感謝洪嘉聰董事長大方挹注新台幣100萬元作為贊助球隊經費，及嘉義縣翁章梁縣長對球隊長期的關照，謹代表本校全體暨球隊後援會表達最深的謝意。

洪嘉聰董事長表示，很高興我們能透過棉薄之力，提供所需的訓練及比賽經費，協助東石高中棒球隊度過難關，讓這些熱愛棒球的球員們得以繼續追求夢想、為國爭光。聯電長期支持並實踐五育並重理念，除了贊助代表「智育」的職業圍棋賽，也大力支持國內各種不同的體育賽事，包含空手道及棒球，其中棒球更是結合五育中「體育」和「群育」的運動，以「雙育齊下」培養團隊意識及合作精神。