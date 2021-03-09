順達擬配現金股利6.5元 殖利率5.9%

電池模組廠順達（3211）董事會通過2020年股利分派案，每股擬配現金股利6.5元，以今（9）日收盤價計算110元計算，現金殖利率約為5.9%。

順達去年營收193.48億元，年增8.8%。毛利率10.7%，年增1.7個分點。營益率6.9%，年增1.9個百分點。稅後淨利10.35億元，年增25.2%，每股盈餘（EPS）為7.02元，優於前一年度5.61元。

2020年爆發新冠肺炎疫情，衍伸出居家工作、遠距教學龐大需求，進而大幅推升筆電產業出貨，也連帶推升筆電周邊產業的營運，順達也因此受惠。

展望今年營運，由於新冠疫情在全球持續，至今未見降溫，市場看好居家工作、遠距教學商機將持續，在終端筆電品牌廠訂單能見度皆看到今年第2季下，預期順達今年上半年營運也可望優於去年同期。