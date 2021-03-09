台灣之星「T STAR行銷接班人」 遮學歷盲選優秀人才

台灣之星宣布，啟動第三屆「T STAR行銷接班人」計畫，過去兩屆吸引2，000多件報名履歷，錄取率僅0.4%，共培訓14優秀行銷種子人才，今年更首次導入盲選面試機制，不讓學歷掩蓋優秀學生的實力。

面對未來未知且變化多端的市場局勢，台灣之星表示，唯有保持創新與彈性，才能在5G X世代創造更多可能，因此，台灣之星不僅經營U25學生族群，培育有潛力、有想法的年輕新血，深入校園傾聽學生真實心聲、優化校園網路訊號地圖及社團／活動贊助等，更自2019年起顛覆傳統實習計畫框架，全新打造「T STAR行銷接班人」實習招募計畫，主打透過行銷10大單位輪調學習累積實戰經驗，且過程中皆由高階主管親自設計課程與授課，絕不打雜或淪為單位助理，開辦至今兩屆以來，成功培育了14位優秀的行銷種子人才，不僅幫助他們在之後工作或求學的表現上大幅領先同儕，更有許多學生藉由此實習計畫的機會，獲得內部主管及同仁肯定、直接進入台灣之星任職，或是獲得國內外知名大型企業青睞而獲錄用。

台灣之星表示，持續為產業培育5G優秀人才，提供年輕學子更多嶄露頭角的舞台，9日宣佈第三屆「T STAR行銷接班人」實習招募自即日起正式展開報名，同時也預告近期將推出以校為單位的「校際爭霸戰」競賽活動，希望藉此建立更多與年輕族群互動的管道。

台灣之星行銷事業部資深副總朱曉幸表示，台灣之星自開台以來就專注分眾經營、力挺U25學生，因應5G到來，現在的電信產業在人才需求上更趨多元，也更需要大量年輕新血加入，因此，我們自2019年起創新打造「T STAR行銷接班人」實習招募計畫，不限制學校、科系，以能夠廣納全台大專院校的潛力優秀學子為目標進行招募，在沒有大規模宣傳下，短短兩年總計吸引超過2千位國內、外優秀學子爭相報名，整體錄取率僅0.4%。

朱曉幸表示，今年，延續實習計畫初衷，但於面試過程中首次導入盲選面試機制，不讓學歷掩蓋優秀學生的實力；更採納前兩屆學長姐的建議，讓實習生在課程結束後直接進到職場進行專案實作，讓學生們不只擁有實習經驗，更可擁有具體的專案代表作，真正提升學子們的職前競爭力，並為公司找尋更多理念一致、敢於挑戰的優秀年輕人才。

回顧2020年，台灣正式進入5G時代，提供行動通訊服務的電信運營商成為5G發展的關鍵一角，而隨著5G通訊技術的發展，預期也將帶動各式新興應用領域加速興起，為此，台灣之星透過全公司系統性的「選－育－用－留」機制，迎戰變化快速的5G世代，過去一年來已延攬包括物聯網、大數據、AI人工智慧、雲端及邊緣運算技術等數百位跨領域優秀人才加入，2021年更將擴大5G相關職缺招募占比達10%，力拼未來2年新興應用領域員工數倍增成長。

台灣之星「T STAR行銷接班人」計畫，可以進入資本額540億以上的大型企業、參與價值500萬行銷課程，自第一屆起舉辦至今，累計共收到超過2，000件的優秀報名履歷，今年台灣之星持續秉持培育產業多元人才、鼓勵有志青年展現自我的初衷，再度推出第三屆「T STAR行銷接班人」實習計畫，實習時間為2021年7月1日至8月31日，期間保證由台灣之星行銷事業部平均電信資歷18年以上的高階主管群親自設計課程與教授、培養領導人視野；更透過在行銷10單位輪調的全方位學習過程，幫助學生累績實戰經驗、找到真正職涯志向；並首次規劃課程後直接進入職場進行專案實戰，讓學生在出社會前即可擁有專案作品；若為應屆畢業生，實習結束後可有保證轉正職資格，領先同儕、優先就業。

台灣之星指出，大一以上至研究所的在學學生或應屆畢業生，不限科系背景，皆可從台灣之星「T STAR行銷接班人」官網活動頁進入專屬報名系統進行履歷投遞；而為鼓勵具備勇於創新、挑戰自我特質的潛力優秀人才，報名時可同步提供個人自我介紹影片、個人作品集及語言／專業項目證照等加分資料、提升錄取機會。同時，台灣之星相信學歷不一定等於競爭力，因此，今年在面試流程上將顛覆傳統「學歷篩選」觀念，首次導入「盲選面試機制」，所有評審在面試當下皆不知道應試者的學歷背景，只論能力、不看學歷，希望號召對行動通訊產業、品牌行銷有興趣的菁英學子來挑戰限量錄取席位。

第三屆「T STAR行銷接班人」錄取者除可擁有2個月完整紮實的電信行銷技能培育學程，實習期間也提供高規格薪酬福利待遇，包含實習期間總薪資共48，000元、享勞健保、免費優選咖啡暢飲、免費按摩、員購手機／家電／生活用品優惠、至知名科技公司參訪機會及不定期記者會活動觀摩等多項專屬福利；大學／研究所應屆畢業生在實習期間表現良好且通過成果驗收，則可在實習結束後直接錄用，讓你畢業即就業。