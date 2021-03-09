大立光除了長期投資價值... 郭明錤點出5大中短期潛在利多

天風國際證券分析師郭明錤最新報告指出，股王大立光（3008）除受惠於長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢，具有長期投資價值之外，同時在中短期趨勢上具有五大潛在利多。

郭明錤針對大立光鏡頭事業趨勢發出最新報告，他強調，即使大立光面臨華為手機遭禁的影響，但長期投資價值不變，同時在中短期趨勢上，大立光具有五大潛在利多。

他認為，包括蘋果MR/AR頭盔、今年下半年新款iPhone Face ID發射端(Tx)改採塑膠鏡頭、明年下半年iPhone一體式鏡頭設計訂單、長焦鏡頭升級至7P、今年高階Iphone 5P超廣角鏡頭市占率提升等潛在利多值得關注。

郭明錤表示，蘋果 MR/AR頭盔將採用15顆相機模組，將可顯著帶動鏡頭用量，大立光為相機鏡頭主要供應商，預估供應比重約60%或超過，預期大立光將顯著受惠。

郭明錤認為，大立光將是蘋果今年下半年新iPhone Face ID發射端 (Tx)鏡頭材質改用塑膠的最大贏家，供應比重較玉晶光（3406）高；另外，大立光進入VCM市場，有助於取得明年新iPhone一體式鏡頭設計訂單。

郭明錤進一步表示，明年下半年新款高階iPhone長焦鏡頭可能由6P升級至7P，大立光目前長焦鏡頭訂單比重約90%，預期將是這個趨勢下的最大受益廠商。另外，郭明錤指出，預期大立光今年 iPhone的5P超廣角鏡頭市占率將由50%，提高至70~80%。

郭明錤強調，預測8P鏡頭將在明年下半年至2323年上半年開始獲得手機品牌廣泛採用，加上iPhone預在2023年採用潛望鏡長焦鏡頭，在長期鏡頭規格升級週期與新應用趨勢下，看好大立光具長期投資價值。