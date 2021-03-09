趨勢科技啟動年度徵才計畫 搶雲端、資安人才

國際資安大廠趨勢科技宣布啟動2021年度徵才計畫，面對數位科技快速進展所帶來瞬息萬變的資安威脅，趨勢科技持續投注龐大資源在技術研發與人才培育，與各類新型資安威脅鬥智鬥勇。趨勢科技表示，今年人才需求以雲端及資安研究領域為目標，歡迎不怕挑戰、勇於追求改變的人才加入，在趨勢科技高敏捷、高效率的DevOps企業組織中，與世界級軟體人才一同成為捍衛網路安全的創新者。

趨勢科技人資協理柯志宜表示：「在雲端時代中，高靈活度及快速應變將成組織關鍵競爭力，趨勢科技透過任務導向的敏捷組織管理，鼓勵員工善用雲端和DevOps蒐集到的大量數據及客戶回饋做出正確決策，在多元開放且打破傳統階級氛圍的環境下，每個人在DevOps過程中都有機會站上舞台，成為組織決策者。」

趨勢科技今年的人才需求，以雲端及資安研究領域為目標，預計開放包含「雲端開發工程師」、「軟體開發工程師」、「資安研究人員」、「資料科學家」等四大職缺，要招募百名新血。從今年3月起，也會前進校園舉辦企業說明會、博覽會，並安排暑期及全年實習計畫等系列活動，號召各路嚮往挑戰的軟體人才一同邁進雲端資安領域，在數位世界超前建置完備的資安部署。

趨勢科技「2021 YOUNG趨勢人暑期及全年實習計畫」應徵也自即日起開跑，預計招募超過20位暑期實習生與全年實習生，重點培養雲端架構設計與開發、資安威脅研究、機器學習、使用者經驗等四大類人才，除了提供完善扎實的資安技術培訓課程與工作坊講座，搭配跨部門合作，以及設有Mentor業界經驗傳承機制，深度培育資安新血的軟硬實力，帶領學生擴展資安視野，共創嶄新數位世界。

趨勢科技指出，公司內不僅擁有世界級團隊，同時也是多元包容與重視團隊精神的組織，除了透過競賽及讀書會讓工程師們在競技過程中學習及分享新技術，其獨特的社團文化更是員工發揮潛能與創造力的另一個新舞台。趨勢科技目前有超過40個以上社團，不論是想鍛鍊體魄的運動類社團，或是展現生活品味如咖啡、書法等社團一應俱全，鼓勵趨勢人才打破團隊疆界，以多元的視角共同激盪出創新思維。