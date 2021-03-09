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外資看旺鴻海Q2 營收將年增16%

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
圖為鴻海今年尾牙時，創辦人郭台銘（中）與董事長劉揚偉（右）、鴻海集團副董事長李傑（左）合影。本報資料照片
圖為鴻海今年尾牙時，創辦人郭台銘（中）與董事長劉揚偉（右）、鴻海集團副董事長李傑（左）合影。本報資料照片

外資今（9）日出具鴻海（2317）報告指出，由於季節性因素和新款平板電腦型號的推出，預計鴻海第2季營收將比第1季度下降僅1％、但年增16％。

外資認為，過去投資者對鴻海的ESG表現不佳（尤其是在勞工管理方面）的看法應逐漸改變，且消除了對工作環境安全和加班的擔憂，人們也開始認知到鴻海集團在碳中和方面的努力。鴻海董事長劉揚偉日前表示，EPS（每股純益）必須加上ESG（環境、社會、公司治理），才能永續經營，未來鴻海將強化把ESG的概念延伸至產品。

外資指出，鴻海在長線電動車掌握契機，同時持續改善目前投資界最重視的ESG指標，這兩大因素之下，調升今年獲利預估3%，維持鴻海13倍本益比看發法，且ESG的改善例如董事會有女性成員的加入等，均能讓鴻海更能長線發展獲股價重估，預期今明年每股獲利可達9.74元、11.22元。

鴻海 外資

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