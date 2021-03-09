謝金河：鴻海MIH若能使力 在台灣資本市場地位將不同

財信傳媒董事長謝金河從去年股價表現、本益比、殖利率等比較了台積電、聯電、台達電、聯發科、鴻海（2317）等5家公司，認為「鴻海今年在台股的角色可能很吃重！」；他認為，鴻海的MIH若能使力，市場給予的本益比提升力道會加大，鴻海若能蜕變，在台灣的資本市場地位將完全不一樣。

謝金河最新臉書發文以「鴻海今年在台股的角色可能很吃重！」為題表示，台股去年表現亮眼，去年台股的漲幅主要由台積電（2330）、聯電（2303）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻海等5家公司貢獻，約貢獻去年全年漲幅的75%；其中，台積電市值增加5.16兆元，聯發科增加4,828億元，聯電增加3,928億元，台達電增加2,896億元；但經過去年大漲後，今年股價面臨壓力。

謝金河說，從去年及今年的本益比推算，台積電約30倍、聯電約20倍、聯發科約42倍、台達電約30倍、鴻海約15倍；台積電，台達電的本益比能不能再往上拉高？有一定程度的挑戰。聯發科的42倍也不便宜，聯電要看本業業績成長力道及美中角力的變數。這當中以鴻海的可塑性最大。

謝金河指出，過去鴻海在郭董時代，凡事由郭董拍板，透明度不高，市場給予的本益比約10倍以內，股價很難突破百元關卡。進入劉揚偉時代，鴻海逐漸增加透明度，願意讓股東分享未來發展願景，本益比上升到15倍，但比起台積電、台達電的30倍本益比，鴻海仍是最低。

謝金河強調，鴻海提出MIH架構平台，開啟電動車的平台經濟新時代，如果鴻海毛利率可以從毛三到四拉升至10%以上，且能在電動車產業取得一席之地，鴻海的本益比就有往上調升的機會。

謝金河說，從股利來看，鴻海去年配發4.2元股息，今年若維持不變，殖利率仍達3.7%，今年台達電配5.5元，殖利率約2%，聯電配1.6元，殖利率3.47%，台積電1.6%，鴻海的息率領先。

謝金河指出，市調機構預測，2025年全球電動汽車市場將達3,600萬輛，到了電動汽車大量生產的時代，鴻海的MIH若能使力，市場給予的本益比提升力道會加大，鴻海也將從PC、手機組裝代工進入到完全不同的新時代。

謝金河強調，鴻海若能蜕變，從以中國為生產基地的手機組裝廠，變成以台灣為基地的電動車平台領航者，鴻海在台灣的資本市場地位將完全不一樣。